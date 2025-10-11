यहां की कचौरी खाए बिना CM मोहन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, आ जाता है मुंह में पानी

CM Mohan Yadav: शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के उन्हेल पहुंचे। यहां उन्होंने दो व्यंजनों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि, उन्हेल से गुजरो, तो यहां की कचौरी खाए बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है। न जाने क्या बात है, यहां की कचौरी में, उसमें मिलने वाली यहां की चटनी स्वाद को और बढ़ा देती है। इसी तरह यहां का मोती पाक…अरे भाई, इसकी तो बात ही अलग है। इसका नाम लेते ही मुंह में पानी आने लगता है। इन सब खूबियों वाले इस उन्हेल को लोग अब सबसे ज्यादा विकसित कस्बे के नाम से भी जानेंगे। बड़नगर के पास नागदा से घूमता हुआ मेट्रोपोलिटन का पहला, आजादी के बाद सबसे विकसित होने वाला जो कस्बा है, वह उन्हेल है।