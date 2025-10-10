खुशखबरी… 7 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, एमपी को मिला करोड़ों का निवेश प्रस्ताव

MP News: मुंबई में हुई इंवेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों ने दिवाली से पहले प्रदेश पर जमकर धनवर्षा की। सेशन में 74,300 करोड के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,900 करोड़ एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 54,400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इससे प्रदेश में 7000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने कार्यक्रम में कहा, मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस वर्ष सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, भोपाल के दौरान 18 नई नीतियां लागू की गई। सरलीकृत व्यवस्थाओं के कारण प्रदेश में तेज गति से निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के उद्यमियों से मप्र में निवेश की अपील की।