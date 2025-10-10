Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

खुशखबरी… 7 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, एमपी को मिला करोड़ों का निवेश प्रस्ताव

MP News: मुंबई में हुई इंवेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों ने दिवाली से पहले प्रदेश पर जमकर धनवर्षा की। सेशन में 74,300 करोड के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Oct 10, 2025

CM Mohan Yadav Invest MP Interactive Session Mumbai

CM Mohan Yadav Invest MP Interactive Session Mumbai (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: मुंबई में हुई इंवेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों ने दिवाली से पहले प्रदेश पर जमकर धनवर्षा की। सेशन में 74,300 करोड के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,900 करोड़ एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 54,400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इससे प्रदेश में 7000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने कार्यक्रम में कहा, मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस वर्ष सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, भोपाल के दौरान 18 नई नीतियां लागू की गई। सरलीकृत व्यवस्थाओं के कारण प्रदेश में तेज गति से निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के उद्यमियों से मप्र में निवेश की अपील की।

मुंबई का दूसरा दौरा

सीएम डॉ. यादव(CM Mohan Yadav) मुंबई में 'इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाँवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइट गुड्स इन मध्यप्रदेश' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, व्यापारियों को नई पॉलिसियों का लाभदिया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह हमारा मुंबई का दूसरा दौरा है। पिछले साल निवेशकों से चर्चा के दौरान प्रदेश की नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव मिले थे। उन सुझावों पर काम कर अपनी नई औद्योगिक नीतियों में उन्हें शामिल किया है।

प्रदेश में निवेशकों के लिए नीतियों को सरल बनायाः सीएम

मुंबई में इंटरैक्टिव सेशन के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने महाराष्ट्र के 400 से अधिक उद्योगपतियों व निवेशकों को प्रदेश की योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें प्रवेश में निवेश का न्योता दिया।

विदेशी डिप्लोमेट्स के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस

कार्यक्रम में 2 राउंडटेबल मीटिंग का आयोजन किया गया। पहली डिप्लोमेट्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग हुई, जिसमें विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और विदेशी निवेश बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माताओं के साथ राउंड टेबल मीटिंग हुई, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा निर्माताओं को प्रदेश के नर्मदापुरम में स्थित 'मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के फेज 2 में निवेश के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।

20 वन-टू-वन मीटिंग

सीएम ने 20 से अधिक प्रमुख उद्योगपत्तियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग की। इन चर्चाओं में, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रानिक्स, नवकरणीय उर्जा एवं फार्मास्युीटिकल्स एवं कॉस्मेटिक्स जैसे प्रतिष्ठित समूहों ने विशेष रुचि दिखाई। उन्हें प्रदेश में सभी सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया गया।

400 से अधिक निवेशक हुए शामिल

संवाद कार्यक्रम में मुंबई और आसपास के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 400 से अधिक शीर्ष निवेशक, उद्योगपति और विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजन के माध्यम से उन सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो मध्यप्रदेश के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, आइटी, व्हाईट गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, फार्मा, पर्यटन, फिल्म पर्यटन एवं लॉजिस्टिक्स आदि शामिल हैं।

मोहासा बाबई फेज-2 में जमीन आवंटन के आवेदन 12 तक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुंबई इंटरैक्टिव सत्र का मुख्य उद्देश्य नर्मदापुरम में स्थित, भारत के पहले अत्याधुनिक 'मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट' के फेज-2 में निवेश आकर्षित करना था। इस जोन में भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है. जिससे निवेशकों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एक स्पष्ट विशा मिली। कार्यक्रम में सन फार्मा के अध्यक्ष दिलीप सांघवी, सीआइआइ के अध्यक्ष नील सी. रहेजा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), ईसीजीसी सृष्टिराज अंबष्ठा, हिंडाल्को के एमीडी सतीश पाई, हेत्तिच के एमडी आंद्रे एकहोल्ट, आइपीसीए लैब के एमडी अजीत कुमार जैन और एफआइईओ के उपाध्यक्ष रविकांत कपूर भी मौजूद थे।

