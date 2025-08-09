महाकाल के दर पर सीएम मोहन यादव, पूर्णिमा पर पत्नी के साथ महा रुद्राभिषेक में हुए शामिल

CM Mohan Yadav Reach Mahakal mandir : रक्षाबंधन के महापर्व सावन पूर्णिमा के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सूबे की धर्मनगरी उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी सांथ थी। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसी के साथ मुख्यमंत्री महा रुद्राभिषेक में भी शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना की।