रक्षाबंधन पर अनोखी सौगात, यहां भाई अपनी बहन को गिफ्ट में दे रहे मेडिक्लेम पॉलिसी

Rakshabandhan Gift : रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, जो भाई-बहन के रिश्ते को स्नेह, समर्पण और सुरक्षा के धागे में बांधता है। इस दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना करती है, और भाई उसे उपहार स्वरूप अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। मगर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के कुछ भाई इस परंपरा को केवल प्रतीकात्मक न मानते हुए इसे एक गहन और व्यावहारिक रूप दे रहे हैं। इन भाइयों ने अपनी बहनों को सिर्फ उपहार या मिठाइयां नहीं दीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी का ऐसा अनमोल तोहफा दिया है, जो न केवल आज बल्कि आने वाले कई वर्षों तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।