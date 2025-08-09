9 अगस्त 2025,

भोपाल

कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की मौत के बाद सीएस एक्शन में, फिर भी सवाल वही…

Kubereshwar Dham: पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में 7 मौतों पर जिम्मेदारी तय नहीं, सीएस के निर्देश...आगे से कुबेरेश्वर धाम में भीड़ प्रबंधन की निगरानी भोपाल से, अफसर बोले-आगे स्थिति न बिगड़े, इसलिए प्रबंधन को लेनी होगी जिम्मेदारी... सीएस

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 09, 2025

Kubereshwar Dham
Kubereshwar Dham(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Kubereshwar Dham: कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में 7 मौतें हुईं। 5 लोग लापता हैं। व्यवस्थापकों पर केस दर्ज करने की बजाय मौतों के जिम्मेदारों को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि कुबेरेश्वर धाम में भीड़ प्रबंधन की निगरानी भोपाल से होगी। सीनियर पुलिस अफसर यह काम करेंगे। अभी यह जिले के कलेक्टर-एसपी के जिम्मे था।

आगे भी दोनों अफसरों की मुख्य जिम्मेदारी होगी, पर मार्गदर्शन प्रदेश मुख्यालय से दिया जाएगा। वहीं, धाम से जुड़ी संस्थाओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। माकूल प्रबंध करना होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि अब तक हुई मौत की जिम्मेदारी कब तय होगी।

आगे से होगी कार्रवाई

सीएस अनुराग जैन ने सीहोर कलेक्टर, एसपी व पुलिस के बड़े अफसरों को बुलाया। सभी ने मंत्रालय में भीड़ प्रबंधन व आगे की स्थितियों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि जिस भी स्तर से कमियां सामने आएंगी, उन पर कार्रवाई होगी।

पं. मिश्रा के भांजे ने मीडियाकर्मी का मोबाइल छीना, की बदसलूकी

कांवड़ यात्रा में तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 8 डीजे संचालकों पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की। 8 डीजे जब्त किए। डीजे संचालक को सीजेएम कोर्ट में डीजे रिलीज कराने की फरियाद लेकर पहुंचे। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को डीजे रिलीज करने के ऑर्डर भी दे दिए।

डीजे संचालक कोर्ट से बाहर निकले तो मीडियाकर्मी रिपोर्टिंग के लिए वीडियो बनाने लगे। यह देख कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा का भांजा और विठलेश सेवा समिति का व्यवस्थापक समीर शुक्ला भड़क गया। उसने एक मीडियाकर्मी का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल मांगने पर समीर ने बदसलूकी की। वह फोन लेकर भाग गया। कथावाचक मिश्रा के भांजे की इस हरकत से नाराज मीडियाकर्मी एफआइआर कराने के लिए कोतवाली पहुंचे। तब समीर ने दूसरे के हाथ से मोबाइल भिजवाया। लेकिन कवरेज के सभी फोटो-वीडियो डिलीट कर दिए।

Published on:

09 Aug 2025 09:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की मौत के बाद सीएस एक्शन में, फिर भी सवाल वही…

