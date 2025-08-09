कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की मौत के बाद सीएस एक्शन में, फिर भी सवाल वही…

डीजे संचालक कोर्ट से बाहर निकले तो मीडियाकर्मी रिपोर्टिंग के लिए वीडियो बनाने लगे। यह देख कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा का भांजा और विठलेश सेवा समिति का व्यवस्थापक समीर शुक्ला भड़क गया। उसने एक मीडियाकर्मी का मोबाइल छीन लिया। मोबाइल मांगने पर समीर ने बदसलूकी की। वह फोन लेकर भाग गया। कथावाचक मिश्रा के भांजे की इस हरकत से नाराज मीडियाकर्मी एफआइआर कराने के लिए कोतवाली पहुंचे। तब समीर ने दूसरे के हाथ से मोबाइल भिजवाया। लेकिन कवरेज के सभी फोटो-वीडियो डिलीट कर दिए।