21 दूल्हों की बारात निकलेगी आज दिल के द्वारे…सीएम मोहन करेंगे वेलकम

सीएम मोहन के बेटे की शादी आज (Photo Source- Patrika)
CM Mohan Yadav Son Wedding :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सादगी की मिसाल पेश करने जा रहे हैं। छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव और खरगोन निवासी डॉ. इशिता आज सामूहिक सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधेंगे। समारोह इसलिए भी यादगार बनने जा रहा है, क्योंकि सीएम के बेटे समेत कुल 21 जोड़ों का विवाह एक साथ होगा। सुबह करीब 9 बजे उनके गृहनगर उज्जैन के हरि फाटक से सांवराखेड़ी ब्रिज के पास समारोह स्थल तक बारात निकलेगी। विवाह समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी का वेलकम करेंगे।
30 नवंबर का दिन उज्जैन वालों के लिए यादगार रहेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव 26 नवंबर से शुरू हुए शादी समारोह के लिए उज्जैन पहुंच चुके हैं। अखिल भारतीय यादव महासभा के सामूहिक विवाह समारोह के लिए सांवरा खेड़ी ब्रिज के पास खेत को तैयार किया गया है। भोपाल से 8 ट्रकों में डोम की सामग्री पहुंची। वाटर प्रूफ फुल सेफ्टी वाले पांच डोम लगाए गए हैं। विशाल स्टेज, 5 ग्रीन रूम, 7 गेट, 6 चेंजिंग रूम, टॉयलेट की सुविधा भी है।
सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। इस बार 16 जोड़े यादव समाज से, 5 जोड़े अन्य समाज से हैं। शोभायात्रा हरी फाटक से सुबह 9 बजे निकलेगी। करीब 11.30 बजे फेरे होंगे। भोजन में दो मिठाई, नमकीन परोसा जाएगा। जोड़ों को 51 हजार का सामान बतौर गिफ्ट दिया जाएगा।
इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे.के माहेश्वरी, एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, डी.डी उइके, योगगुरु बाबा रामदेव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पत्नी डॉ. अमिता समेत कई हस्तियां शामिल होंगी।
