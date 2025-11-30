21 दूल्हों की बारात निकलेगी आज दिल के द्वारे…सीएम मोहन करेंगे वेलकम

CM Mohan Yadav Son Wedding :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सादगी की मिसाल पेश करने जा रहे हैं। छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव और खरगोन निवासी डॉ. इशिता आज सामूहिक सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधेंगे। समारोह इसलिए भी यादगार बनने जा रहा है, क्योंकि सीएम के बेटे समेत कुल 21 जोड़ों का विवाह एक साथ होगा। सुबह करीब 9 बजे उनके गृहनगर उज्जैन के हरि फाटक से सांवराखेड़ी ब्रिज के पास समारोह स्थल तक बारात निकलेगी। विवाह समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी का वेलकम करेंगे।