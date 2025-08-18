एमपी के इस जिले में बनेगा देश का दूसरा एंटी वेनम सेंटर, जानिए क्यों है खास

MP News: देश एक और ऐतिहासिक उपलब्धि गढ़ने जा रहा है। आगर जिले में प्रदेश का पहला और देश का दूसरा स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर बनेगा। अभी यह सुविधा सिर्फ तमिलनाडु में है। यह दक्षिण भारत के सांपों के विष पर आधारित है। मध्य भारत में पाए जाने वाले सांपों पर पूरी तरह असरदार नहीं है। ऐसे में आगर का यह केंद्र सांपों के जहर से जुड़े अनुसंधान और स्टेट-स्पेसिफिक एंटी वेनम सीरम तैयार करेगा। पहले आइएसआइ मानक आधारित लैब में सांपों की फाइलोजेनेटिक स्टडी और जहर की वैज्ञानिक संरचना पर शोध होगा।