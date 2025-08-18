एमपी के इस जिले में बनेगा देश का दूसरा एंटी वेनम सेंटर, जानिए क्यों है खास

MP News: देश एक और ऐतिहासिक उपलब्धि गढ़ने जा रहा है। आगर जिले में प्रदेश का पहला और देश का दूसरा स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर बनेगा। अभी यह सुविधा सिर्फ तमिलनाडु में है। यह दक्षिण भारत के सांपों के विष पर आधारित है। मध्य भारत में पाए जाने वाले सांपों पर पूरी तरह असरदार नहीं है। ऐसे में आगर का यह केंद्र सांपों के जहर से जुड़े अनुसंधान और स्टेट-स्पेसिफिक एंटी वेनम सीरम तैयार करेगा। पहले आइएसआइ मानक आधारित लैब में सांपों की फाइलोजेनेटिक स्टडी और जहर की वैज्ञानिक संरचना पर शोध होगा।
सीरम से मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात के लिए जीवनदायी होगा। परियोजना से करीब 300 को रोजगार मिलेगा। केंद्र के निदेशक डॉ. मुकेश इंगले ने बताया, भूमि चयन हो चुका है
● आगर में सपेरा समुदाय की बड़ी आबादी, इसलिए उनके ज्ञान को वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ेंगे।
● केंद्र में एक साथ 300सांप रखे जाएंगे।
● मप्र में 2023-24 में करीब 11,000 लोग सर्पदंश के शिकार हुए। 1,971 मौत।
डॉ. मुकेश इंगले बताया कि पिछले दिनों एक छोटे बच्चे को सांप ने डंस लिया। उसे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 50 से अधिक एंटीवेनम इंजेक्शन लगाए। इसके बावजूद उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। क्योंकि दक्षिण भारत और मध्य भारत के सांपों के विष की संरचना मेंसूक्ष्म अंतर होता है। इस वजह से दक्षिण भारत के विष पर आधारित एंटीवेनम मध्य भारत में उतनाप्रभावी नहीं हो पाता।