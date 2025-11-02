अब ‘गीले-सूखे’ कचरे को रखना होगा अलग-अलग, नहीं तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

बीते दिन इस दिशा में कार्रवाई करते हुए निगम ने वार्ड क्रमांक 51 में दो भवन स्वामियों पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया। निगमायुक्त मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत घरों से कचरा अलग-अलग संग्रहित किया जाना बेहद जरूरी है। गोंदिया स्थित प्रोसेसिंग प्लांट पर गीले कचरे से खाद और सूखे कचरे से आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) बनाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए कचरे का अलग-अलग संग्रहण अनिवार्य है।