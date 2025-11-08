फिर खुली महाकाल गबन कांड की फाइल, जांच के घेरे में ये अधिकारी-कर्मचारी

इस पर सफाई कर्मचारी विनोद चौकस, दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, जिला प्रोटोकॉल कर्मचारी अभिषेक भार्गव, सभा मंडप के दर्शन प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, आईटी प्रभारी राजकुमार सिंह, मंदिर कर्मचारी रितेश शर्मा, पूर्व नंदी हाल प्रभारी उमेश पंड्या, आउटसोर्स एजेंसी क्रिस्टल के कर्मचारी ओमप्रकाश माली, जितेंद्र सिंह पंवार, करण पंवार सहित मंदिर के कर्मचारी आशीष शर्मा, पूर्व मंदिर समिति सदस्य दीपक मित्तल, यूट्यूबर पंकज शर्मा व विजेन्द्र के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पिछले दो तीन साल में ही भक्तों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। इनमें से कई कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की रकम से शहर में प्रापर्टी में इनवेस्ट किए।