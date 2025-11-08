Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

विधवा बहू पर जेठ की गंदी नीयत, शादी से किया इनकार तो फेंका एसिड, हालत गंभीर

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में विधवा बहू शादी के लिए राजी नहीं हुई तो जेठ हैवान बन गया। बहू के मायके में घुसकर मासूम बच्चों के सामने उस पर काला तेजाब फेंक दिया। तेजाबी हमले से महिला बुरी तरह झुलस गई।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Nov 08, 2025

acid attack in gwalior

acid attack in gwalior शादी से इंकार, बौखलाए जेठ ने बच्चों के सामने विधवा बहू पर तेजाब फेंका

MP News:मध्यप्रदेश के ग्वालियर में विधवा बहू शादी के लिए राजी नहीं हुई तो जेठ हैवान बन गया। बहू के मायके में घुसकर मासूम बच्चों के सामने उस पर काला तेजाब फेंक(Acid Attack) दिया। दहलाने वाली वारदात कंपू में शुक्रवार शाम की है। तेजाबी हमले से महिला बुरी तरह झुलस गई। उसे दिखाई देना भी बंद हो गया है। गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया है। उधर बहू पर तेजाब फेंककर जेठ अवाड़पुरा के पार्क में दुबक गया था वहां से पुलिस उसे दबोच लाई है।

कमरे में घुसकर कर चुका है ज्यादती करने की कोशिश

अवाड़पुरा बस्ती (कंपू) निवासी महिला (22) पर उसके जेठ ने शुक्रवार शाम करीब 6.45 बजे तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने बताया, उसके पति का करीब 10 महीने पहले निधन हो चुका है। दो छोटे बच्चों के साथ मायके में रहती है। जेठ उससे शादी करना चाहता है इसलिए दबाव बना रहा है। धमकाता है किसी और से शादी नहीं करने देगा। इसलिए मायके में रह रही है। जेठ यहां भी तीन बार उसके कमरे में घुसकर ज्यादती की कोशिश कर चुका है। शुक्रवार शाम को घर में थी। दूसरे कमरे में मां और भाई भी थे। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तब जेठ तेजाब की बोतल लेकर घर में आया। उससे शादी की जिद की फिर तेजाब से भरी बोतल उसके ऊपर उडे़ल कर भाग गया।

तेजाब बेचने वाले की तलाश जारी

बहू पर एसिड अटैक(Acid Attack) करने वाले आरोपी को दबोच लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है वह जुर्म कबूल कर रहा है। जिस दुकान से उसने तेजाब खरीदा था उसके संचालक को भी तलाशा जा रहा है।- अमर सिंह सिकरवार कंपू थाना टीआई

पत्नी ने छोड़ा

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया आरोपी कंपू पर खिचड़े का ठेला लगाता है। बंगाल निवासी युवती से उसकी शादी हुई थी, लेकिन नशेबाजी और घर में कलह की आदत से तंग आकर छह महीने पहले पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। आरोपी की मोहल्ले में भी शोहरत ठीक नहीं है। उस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप भी लगते रहे हैं।

काला भूत लाया था

पुलिस ने बताया बहू पर हमला करने के बाद आरोपी भागकर बस्ती के पार्क में घुस गया। यहां से उसे दबोचा। पूछताछ में आरोपी बोल रहा है कि बहू ने उससे शादी की हामी भरी थी। अब उसे पता चला था कि बहू चुपचाप शहर से बाहर जाने की फिराक में है। उसे धोखा दे रही है तो बौखला गया। गुढ़ा इलाके में हार्ड वेयर की दुकान से काला तेजाब लेकर आया था। बहू शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो उस पर हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

250 रुपये में इलाज, डॉक्टरों ने ऐसे लौटाई 13 मरीजों की आंखों की रोशनी
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 11:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / विधवा बहू पर जेठ की गंदी नीयत, शादी से किया इनकार तो फेंका एसिड, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शैक्षणिक मामलों में न्यायालय की भूमिका सीमित, जब तक कि कोई स्पष्ट दुर्भावना या प्रक्रिया में अनियमितता सिद्ध न हो

Prime

चिल्ड्रन पार्क का ताला खुला, पर सफाई गायब

ग्वालियर। शहर का चिल्ड्रन पार्क अब भी बदहाली से जूझ रहा है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब गेट का ताला खोला गया तो उम्मीद जगी थी कि पार्क फिर से गुलजार होगा, लेकिन हालात नहीं बदले। सफाई महीनों से नहीं हुई, बेंचों पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले लिपटे हैं। नतीजा यह कि लोग पार्क में कदम रखते ही लौट जाते हैं।
समाचार

गोलियों की गूंज से दहला जंगल, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा…

ग्वालियर. गुर्जा गांव को दहलाने वाले 30 हजार के इनामी डकैत योगी गुर्जर की गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रात 3 बजे विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ में, जहां डकैतों ने अंधाधुंध 17 गोलियां चलाईं। वहीं पुलिस ने जवाब में 23 गोलियां चलाईं, लेकिन अंधेरे में निशाना सही नहीं बैठा। इस दौरान पत्थर के टुकड़े लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह और आरक्षक अरविंद चकवा घायल हो गए।
समाचार

स्वास्थ्य सेवाओं की सांस फूली: एंबुलेंसें खुद मांग रहीं इलाज!

ग्वालियर। मरीजों की जान बचाने वाली एंबुलेंसें खुद बीमार हाल में मिल रही हैं। जिले में 108 और जननी एक्सप्रेस एंबुलेंसों का निरीक्षण करने पहुंचे नोडल अधिकारी **आई.पी. निवारिया** को ऐसी खामियां मिलीं जो व्यवस्था की सच्चाई बयां करती हैं।
समाचार

सडक़ सुरक्षा समिति के फैसले कागजों में फंसे, त्योहार भी निकले, मिनट्स 42 बाद जारी हुए, कैसे होगा सुधार

The departments were required to submit their reports within three days on the decisions taken at the meeting held on September 24th. The minutes were released on October 28th.
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.