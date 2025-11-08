विधवा बहू पर जेठ की गंदी नीयत, शादी से किया इनकार तो फेंका एसिड, हालत गंभीर

अवाड़पुरा बस्ती (कंपू) निवासी महिला (22) पर उसके जेठ ने शुक्रवार शाम करीब 6.45 बजे तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने बताया, उसके पति का करीब 10 महीने पहले निधन हो चुका है। दो छोटे बच्चों के साथ मायके में रहती है। जेठ उससे शादी करना चाहता है इसलिए दबाव बना रहा है। धमकाता है किसी और से शादी नहीं करने देगा। इसलिए मायके में रह रही है। जेठ यहां भी तीन बार उसके कमरे में घुसकर ज्यादती की कोशिश कर चुका है। शुक्रवार शाम को घर में थी। दूसरे कमरे में मां और भाई भी थे। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तब जेठ तेजाब की बोतल लेकर घर में आया। उससे शादी की जिद की फिर तेजाब से भरी बोतल उसके ऊपर उडे़ल कर भाग गया।