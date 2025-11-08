विधवा बहू पर जेठ की गंदी नीयत, शादी से किया इनकार तो फेंका एसिड, हालत गंभीर

acid attack in gwalior शादी से इंकार, बौखलाए जेठ ने बच्चों के सामने विधवा बहू पर तेजाब फेंका
MP News:मध्यप्रदेश के ग्वालियर में विधवा बहू शादी के लिए राजी नहीं हुई तो जेठ हैवान बन गया। बहू के मायके में घुसकर मासूम बच्चों के सामने उस पर काला तेजाब फेंक(Acid Attack) दिया। दहलाने वाली वारदात कंपू में शुक्रवार शाम की है। तेजाबी हमले से महिला बुरी तरह झुलस गई। उसे दिखाई देना भी बंद हो गया है। गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया है। उधर बहू पर तेजाब फेंककर जेठ अवाड़पुरा के पार्क में दुबक गया था वहां से पुलिस उसे दबोच लाई है।
अवाड़पुरा बस्ती (कंपू) निवासी महिला (22) पर उसके जेठ ने शुक्रवार शाम करीब 6.45 बजे तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने बताया, उसके पति का करीब 10 महीने पहले निधन हो चुका है। दो छोटे बच्चों के साथ मायके में रहती है। जेठ उससे शादी करना चाहता है इसलिए दबाव बना रहा है। धमकाता है किसी और से शादी नहीं करने देगा। इसलिए मायके में रह रही है। जेठ यहां भी तीन बार उसके कमरे में घुसकर ज्यादती की कोशिश कर चुका है। शुक्रवार शाम को घर में थी। दूसरे कमरे में मां और भाई भी थे। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तब जेठ तेजाब की बोतल लेकर घर में आया। उससे शादी की जिद की फिर तेजाब से भरी बोतल उसके ऊपर उडे़ल कर भाग गया।
बहू पर एसिड अटैक(Acid Attack) करने वाले आरोपी को दबोच लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है वह जुर्म कबूल कर रहा है। जिस दुकान से उसने तेजाब खरीदा था उसके संचालक को भी तलाशा जा रहा है।- अमर सिंह सिकरवार कंपू थाना टीआई
पड़ोसियों ने पुलिस को बताया आरोपी कंपू पर खिचड़े का ठेला लगाता है। बंगाल निवासी युवती से उसकी शादी हुई थी, लेकिन नशेबाजी और घर में कलह की आदत से तंग आकर छह महीने पहले पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। आरोपी की मोहल्ले में भी शोहरत ठीक नहीं है। उस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप भी लगते रहे हैं।
पुलिस ने बताया बहू पर हमला करने के बाद आरोपी भागकर बस्ती के पार्क में घुस गया। यहां से उसे दबोचा। पूछताछ में आरोपी बोल रहा है कि बहू ने उससे शादी की हामी भरी थी। अब उसे पता चला था कि बहू चुपचाप शहर से बाहर जाने की फिराक में है। उसे धोखा दे रही है तो बौखला गया। गुढ़ा इलाके में हार्ड वेयर की दुकान से काला तेजाब लेकर आया था। बहू शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो उस पर हमला कर दिया।
