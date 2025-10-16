उज्जैन में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Ujjain Fire News (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Ujjain Fire News: मध्यप्रदेश के उज्जैन से आग लगने की खबर सामने आ रही है। जिले के देवासगेट थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना परिसर के सामने स्थित अशोका ट्रैवल्स और पास की तीन दुकानों में आग भड़क उठी। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग को अन्य दुकानों तक फैलने से रोका। देवासगेट पुलिस का कहना है कि हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन हजारों रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।
इसी तरह करौंदिया स्थित पेपर फैक्ट्री में भी तड़के आग लग गई। यहां भी आग से हजारों रुपए के नुकसान की जानकारी सामने आई है।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग