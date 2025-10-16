Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

उज्जैन में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन से आग लगने की खबर सामने आ रही है। जिले के देवासगेट थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Oct 16, 2025

Ujjain Fire News

Ujjain Fire News (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Ujjain Fire News: मध्यप्रदेश के उज्जैन से आग लगने की खबर सामने आ रही है। जिले के देवासगेट थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना परिसर के सामने स्थित अशोका ट्रैवल्स और पास की तीन दुकानों में आग भड़क उठी। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग को अन्य दुकानों तक फैलने से रोका। देवासगेट पुलिस का कहना है कि हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन हजारों रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

पेपर फैक्ट्री में भी लगी आग

इसी तरह करौंदिया स्थित पेपर फैक्ट्री में भी तड़के आग लग गई। यहां भी आग से हजारों रुपए के नुकसान की जानकारी सामने आई है।

