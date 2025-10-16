उज्जैन में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Ujjain Fire News: मध्यप्रदेश के उज्जैन से आग लगने की खबर सामने आ रही है। जिले के देवासगेट थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना परिसर के सामने स्थित अशोका ट्रैवल्स और पास की तीन दुकानों में आग भड़क उठी। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।