टीकमगढ़

ओरछा में CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, हवाई मार्ग से जुड़ेगी श्रीराम राजा की नगरी

MP News: ओरछा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को श्रीरामराजा लोक के दूसरे चरण के 123 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन और 74 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया।

टीकमगढ़

Avantika Pandey

Oct 16, 2025

MP News: ओरछा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने बुधवार को श्रीरामराजा लोक के दूसरे चरण के 123 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन और 74 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ओरछा को धार्मिक पर्यटन सहित एयर एम्बुलेंस एवं हेलीकॉप्टर सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। आगामी समय में लोग हेलिकॉप्टर के जरिए सीधे ओरछा पहुंच सकेंगे।

लौट रहा वैभव

मुख्यमंत्री ने श्रीराम राजा लोक के तहत जुझार सिंह महल में किए जा रहे जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 500 साल पहले ओरछा की महारानी अपनी आस्था के बल पर भगवान को लेकर ओरछा लाईं। अब फिर ओरछा का पुराना वैभव लौट रहा है। आज सही मायने में दिवाली है।

विकास और खास

  • पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत टूरिस्ट एक्सपीरियंस सेंटर, हुनरशाला, एंट्री प्लाजा के साथ यात्रा पथ का विकास।
  • ओराछा को यूनेस्को की हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप पहल के तहत चुना गया है। केंद्र ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने सिफारिश की है।

16 Oct 2025 08:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ओरछा में CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, हवाई मार्ग से जुड़ेगी श्रीराम राजा की नगरी

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

