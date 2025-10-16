ओरछा में CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, हवाई मार्ग से जुड़ेगी श्रीराम राजा की नगरी

CM Mohan Yadav
MP News: ओरछा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने बुधवार को श्रीरामराजा लोक के दूसरे चरण के 123 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन और 74 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ओरछा को धार्मिक पर्यटन सहित एयर एम्बुलेंस एवं हेलीकॉप्टर सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। आगामी समय में लोग हेलिकॉप्टर के जरिए सीधे ओरछा पहुंच सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने श्रीराम राजा लोक के तहत जुझार सिंह महल में किए जा रहे जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 500 साल पहले ओरछा की महारानी अपनी आस्था के बल पर भगवान को लेकर ओरछा लाईं। अब फिर ओरछा का पुराना वैभव लौट रहा है। आज सही मायने में दिवाली है।
