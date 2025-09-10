गणेश विसर्जन की चौंकाने वाली तस्वीर … नाले के बीच रखी बप्पा की मूर्ति!

विघ्नहर्ता के आगमन से लेकर विसर्जन तक दस दिनों में भक्ति का खूब ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत विसर्जन के समय सामने आती है। भारत विकास परिषद विक्रमादित्य के संरक्षक भगवान शर्मा ने कहा कि विघ्नहर्ता को विदाई की बेला में असम्मानजनक स्थिति में छोड़ देना, भक्ति-आस्था का अपमान है। यह दिखाता है कि शायद पूजा का सार समझने की बजाय उसे दिखावे के रूप में निभाया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों को नालों या जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाता है, तो वे जल प्रदूषण करती हैं।