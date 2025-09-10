Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

गणेश विसर्जन की चौंकाने वाली तस्वीर … नाले के बीच रखी बप्पा की मूर्ति!

MP News: गणेश विसर्जन (Ganesh visarjan) के समय श्रद्धा का चेहरा बदल जाता है। पूजा के ढोल-नगाड़ों के बाद जब विदाई की बेला आती है, तो दिखावा और लापरवाही सामने आ जाती है।

उज्जैन

Akash Dewani

Sep 10, 2025

Ganesh visarjan ganapati bappa idol in drain ramghat ujjain mp news
Ganesh visarjan ganapati bappa idol in drain ramghat ujjain (Patrika.com)

Ganesh visarjan:उज्जैन में रामघाट क्षेत्र में धर्मराज मंदिर के पास शिप्रा में मिलने वाले नाले के बीच गणेश प्रतिमा को पत्थरों पर रख विसर्जन किया गया। धर्म नगरी में यह चौंकाने वाला दूश्य आस्था पर बड़ा आधात है। गणेश चतुर्थी वाले दिन विधि विधान के साथ प्रथमेश की प्रतिमाओं को घर-वपत्तरों में विराजमान किया जाता है।

9 दिन तक सेवा-पूजा आरती करते हैं और विसर्जन की बेला में यह दुर्व्यवहार क्यों, यह लापरवाही क्यों, जबकि शहर में अनेक स्थानों पर ननि की टीम सक्रिय रहती है, कई जगहों पर विसर्जन की व्यवस्था की जाती है। क्रेन से नदी, तालाब, कुंड में विधि अनुसार विसर्जन किया जाता है। त्तो क्या हमारे पास इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि हम बप्पा को सही ढंग से विदा भी करें। (MP News)

ये भी पढ़ें

‘भारी बारिश’ बनेगी आफत, इन जिलों में झमाझम का अलर्ट, 15 सितंबर से भीगेगा पूरा प्रदेश
भोपाल
heavy rain alert after 4 days mp weather update

सवाल- भक्ति या दिखावा?

विघ्नहर्ता के आगमन से लेकर विसर्जन तक दस दिनों में भक्ति का खूब ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत विसर्जन के समय सामने आती है। भारत विकास परिषद विक्रमादित्य के संरक्षक भगवान शर्मा ने कहा कि विघ्नहर्ता को विदाई की बेला में असम्मानजनक स्थिति में छोड़ देना, भक्ति-आस्था का अपमान है। यह दिखाता है कि शायद पूजा का सार समझने की बजाय उसे दिखावे के रूप में निभाया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों को नालों या जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाता है, तो वे जल प्रदूषण करती हैं।

संत सत्कार समिति के श्याम माहेश्वरी ने कहा कि नगर निगम ने विसर्जन के लिए विशेष कुंड की व्यवस्था की थी। बावजूद कुछ लोगों का शॉर्टकट अपनाना गैर-जिम्मेदारी का प्रमाण है। इस तरह के फूल्य समाज, विशेषकर आने वाली पीढी को गलत संदेश देते हैं। वे सीखते हैं कि त्योहारों का मतलब केवल दिखावा है, उसके पीछे की भावना, सम्मान और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का कोई मूल्य नहीं है। (MP News)

ये सच्ची भक्ति नहीं- प्राचार्य डॉ. वंदना गुप्ता

कालिदास कन्या कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वंदना गुप्ता का कहना है कि सच्ची भक्ति केवल मूर्ति स्थापना और पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उस आस्था को सम्मानपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ निभाने में है। भगवान का स्वागत जितने गाजे-बाजे और उत्साह से हो। उनकी विदाई भी उतने ही सम्मान और सही रीति-रिवाज के साथ होनी चाहिए। यह हम सभी का वार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व है। हमें इसका पालन जीवन में करना ही चाहिए। (MP News)

ये भी पढ़ें

Railway Updates: MP में 4 ट्रेनों का रूट बदला, चार बीच रास्ते में रुकेंगी, ये है कारण
अशोकनगर
train route change september october railway updates mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 10:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / गणेश विसर्जन की चौंकाने वाली तस्वीर … नाले के बीच रखी बप्पा की मूर्ति!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.