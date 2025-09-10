Patrika LogoSwitch to English

Railway Updates: MP में 4 ट्रेनों का रूट बदला, चार बीच रास्ते में रुकेंगी, ये है कारण

Railway Updates: रेलवे ने 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कई ट्रेनों का रूट बदल दिया है। कुछ बीच में रुकेंगी, कुछ नए रास्ते से निकलेंगी। सफरियों को चाहिए पूरी जानकारी।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 10, 2025

MP News: अगर आप सितंबर-अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे है और आपका रास्ता कोटा होकर जाता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आज से 25 दिन तक कई ट्रेने कोटा न जाकर बीच रास्ते में ही रोक दी जाएंगी या फिर अपने तय रूट से हटकर बदले हुए रूट से चलेंगी। (Railway Updates)

ये है वजह

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक, कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इस कार्य के चलते रेलवे ने 10 सितंबर से -4 अक्टूबर तक ट्रेनों के संचालन में बड़ा फेरबदल किया है। जिसमें जिले से होकर गुजरने वाली बीना-कोटा-बीना एक्सप्रेस, बीना-कोटा-बीना मेमू, दोनों दयोदय एक्सप्रेस और दोनों जोधपुर एक्सप्रेस भी शामिल है। आज से इन ट्रेनों में यह बदलाव होगा। (Railway Updates)

कोटा नहीं सोगरिया तक चलेंगी यह ट्रेन

  • 11604 बीना-कोटा एक्सप्रेस 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कोटा की बजाय सोमरिया स्टेशन तक जाएगी, वहीं से बीना के लिए वापस होंगी।
  • 61634 बीना-कोटा मेमू 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कोटा की जगह सोगरिया तक चलेगी वहीं से बीना के लिए वापस होंगी।

यह ट्रेनें बदले रूट से निकलेंगी

  • 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सोगरिया, कोटा चंबल केबिन, गुड़ला रूट से चलेंगी।
  • 12181 जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक और 12182 अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सोगरिया, कोटा चंबल केबिन, गुड़ला होकर जाएंगी।

10 Sept 2025 09:23 am

