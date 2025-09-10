Railway Updates: MP में 4 ट्रेनों का रूट बदला, चार बीच रास्ते में रुकेंगी, ये है कारण

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक, कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इस कार्य के चलते रेलवे ने 10 सितंबर से -4 अक्टूबर तक ट्रेनों के संचालन में बड़ा फेरबदल किया है। जिसमें जिले से होकर गुजरने वाली बीना-कोटा-बीना एक्सप्रेस, बीना-कोटा-बीना मेमू, दोनों दयोदय एक्सप्रेस और दोनों जोधपुर एक्सप्रेस भी शामिल है। आज से इन ट्रेनों में यह बदलाव होगा। (Railway Updates)