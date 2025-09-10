Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘भारी बारिश’ बनेगी आफत, इन जिलों में झमाझम का अलर्ट, 15 सितंबर से भीगेगा पूरा प्रदेश

MP Weather Update: दो दिन के ब्रेक के बाद भोपाल में कल तेज बारिश देखने को मिली। दोपहर बाद झमाझम बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने 15 सितंबर से बड़े बदलाव का अलर्ट जारी किया हैं।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 10, 2025

heavy rain alert after 4 days mp weather update
heavy rain alert after 4 days mp weather update (Patrika.com)

MP Weather Update: दो दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को एक बार फिर राजधानी तर हो गई। सुबह धूप छांव की स्थिति रही तो दोपहर बाद शहर में झमाझम बारिश हुई। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश का सिस्टम कमजोर है लेकिन चार दिन बाद एक नया और मजबूत सिस्टम बनने का अनुमान है। दोपहर बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में काले घने बादलों के बीच तकरीबन ढाई घंटे तक बारिश का क्रम चलता रहा। इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। इस दौरान लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा।

भारी बारिश का अलर्ट

बुधवार को मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीँ, प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। (heavy rain alert)

अभी इसी तरह रहेगा मौसम, 15 के बाद होगा बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक डिप्रेशन पाकिस्तान की ओर बना है, जहां से राजस्थान तक एक ट्रफ बनी हुई है। इसी प्रकार दक्षिण ओडिशा तट, आंध्र प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। इसके कारण नमी आ रही है, साथ ही लोकल एक्टिविटी के कारण बादल बनकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर के बाद नया और स्ट्रांग सिस्टम बनेगा जिससे पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर वापस आएगा। (heavy rain alert)

कही तेज बरसात, कही निकली धूप

दोपहर से भोपाल में बादल छाने लगे और शहर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान नर्मदापुरम रोड, कोलार रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट सहित अनेक स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। इसी प्रकार पुराने शहर में भी अनेक स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। शाम तक अरेरा हिल्स मौसम केंद्र में 60 मिमी यानि करीबन सवा दो इंच तो बैरागढ़ में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई।: दिन में धूप और बादलों के कारण लोगों को उमस ने बेहाल किया लेकिन शहर में हुई बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट हुई। शहर में दोपहर 2:30 बजे तापमान 30.8 डिग्री पर था, जबकि बारिश के बाद शाम 5:30 बजे तापमान लुढ़ककर 24.4 डिग्री पर पहुंच गया।

अंडरब्रिज में भरा पानी, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन

झमाझम बारिश के बाद शहर में जगह-जगह जलभराव की स्थिति देखी गई। इस दौरान अनेक स्थानों पर जाम लग गया। बारिश के कारण सुभाष नगर अंडरब्रिज में पानी भर गया। इससे बचने के लिए कई लोग रांग साइड से वाहन निकालते रहे इसके कारण लंबा जाम लग गया। तकरीबन एक घंटे तक मैदामिल रोड पर वाहनों की लंबे कतारे नजर आई। इसी प्रकार बावड़िया ब्रिज के पास भी शाम को जाम की स्थिति रही। बारिश के बाद शहर में अनेक स्थानों पर जाम का नजारा दिखाई दिया।

सड़कें लबालब, कॉलोनियों में भी जलभराव की स्थिति

भारी बारिश के चलते शहर की सड़के पानी-पानी हो गई। अनेक चौक चौराहे बारिश के बाद लबालब नजर आए और घुटनों से अधिक पानी भरा हुआ रहा। शहर के बाणगंगा चौराहा, व्यापमं चौराहा, हमीदिया रोड सहित अनेक स्थानों पर इस तरह की स्थिति दिखाई दी. वहीं नए और पुराने शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति भी नजर आई।

सीजन की सबसे कम विजिबिलिटी

शाम को काले घने बादल छाए थे और बारिश भी हो रही थी। इसके कारण दिन में लोगों को शाम जैसा नजारा दिखाई दिया। बादल, बारिश के कारण शाम तकरीबन 4:30 बजे विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर पर पहुंच गई थी। विजिबिलिटी शाम 5:30 बजे तक 1200 मीटर तक रही. इसके बाद धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई।

10 Sept 2025 08:12 am

