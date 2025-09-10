‘भारी बारिश’ बनेगी आफत, इन जिलों में झमाझम का अलर्ट, 15 सितंबर से भीगेगा पूरा प्रदेश

दोपहर से भोपाल में बादल छाने लगे और शहर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई। इस दौरान नर्मदापुरम रोड, कोलार रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट सहित अनेक स्थानों पर झमाझम बारिश हुई। इसी प्रकार पुराने शहर में भी अनेक स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। शाम तक अरेरा हिल्स मौसम केंद्र में 60 मिमी यानि करीबन सवा दो इंच तो बैरागढ़ में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई।: दिन में धूप और बादलों के कारण लोगों को उमस ने बेहाल किया लेकिन शहर में हुई बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट हुई। शहर में दोपहर 2:30 बजे तापमान 30.8 डिग्री पर था, जबकि बारिश के बाद शाम 5:30 बजे तापमान लुढ़ककर 24.4 डिग्री पर पहुंच गया।