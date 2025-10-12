भारत एकमात्र देश, जहां बहुसंख्यकों का नरसंहार हुआ… विवेक अग्निहोत्री का बयान

प्रथम सत्र में सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज़ के निदेशक और लेखक डॉ. राम शर्मा ने कहा कि भारतीय परिवार और समाज का संबंध सदैव भावनात्मक और मूल्य आधारित रहा है, जबकि पश्चिमी समाज उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर परिवार की मूल भावना खो चुका है। उन्होंने कहा कि संस्कृति ही परिवार व्यवस्था की आत्मा है, जिस पर मार्क्सवादी शक्तियां लगातार प्रहार कर रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर वेंकटेश ने कहा कि पश्चिम में पारिवारिक विघटन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिरेक ने सामाजिक असंतुलन और अपराध को जन्म दिया है। उन्होंने कहा जब परिवार कमजोर होता है, तो समाज और राज्य दोनों असंतुलित हो जाते हैं।