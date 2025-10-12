Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

कलेक्टर को मिले निर्देश… निगम के कार्यों में दखल नहीं देंगे SDM

MP News: किसी किराएदार को हटाने का मामला हो या फिर बेसमेंट में कमर्शियल उपयोग को खत्म कराने का काम। तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अब इस तरह के कार्यों में दखल नहीं दे पाएंगे।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 12, 2025

MP News

Bhopal collector kaushlendra vikram singh (फोटो सोर्स : @BhopalCollector)

MP News: प्रदेश में किसी किराएदार को हटाने का मामला हो या फिर बेसमेंट में कमर्शियल उपयोग को खत्म कराने का काम। तहसीलदार और राजस्व अधिकारी अब इस तरह के कार्यों में दखल नहीं दे पाएंगे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर समस्या में तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसडीएम की भागीदारी को सीमित किया जा रहा है। कलेक्टर को शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों को अपने तय काम ही करने है। यदि उनके पास उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के काम का कोई आवेदन, शिकायत आती है तो वे खुद इसमें न उलझें, बल्कि संबंधित विभाग को इसे बढ़ा दें। हर काम में प्रशासनिक अफसरों की बढ़ती दखल और इससे जुड़ी शिकायतों पर शासन ने लिखित आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि, कोर्ट में पहुंचे एक मामले में तहसीलदार की जबरिया दखल साबित हुई थी। पीएस राजस्व विवेक पोरवाल की ओर से कलेक्टर को लिखित में निर्देशित गया है कि राजस्व अधिकारी कोई भी आवेदन विचार लिए लेने से पहले तय कर लें कि ये उनके क्षेत्राधिकार में है या नहीं।

भोपाल में ऐसी स्थिति

  • बेसमेंट पार्किंग तय कराने व यहां से कमर्शियल उपयोग बंद कराने के लिए तहसीलदार की ओर से नोटिस दिए गए। जबकि ये काम नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा का है।
  • न्यू मार्केट समेत अन्य बाजारों में अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार, राजस्व अधिकारी कार्रवाई में शामिल होते हैं. जबकि ये काम नगर निगम की अतिक्रमण शाखा का है।
  • शहर में स्कूल कॉलेज, अस्पताल तक की फायर ऑडिट में तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई जाती है।
  • स्कूल की यूनिफार्म से लेकर किताबों तक की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलवार की टीम जांच करती है, जबकि ये काम शिक्षाधिकारी का है।

राजस्व अधिकारियों के ये हैं मूल कार्य

  • राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के तहत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई करना।
  • सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाना और सरकारी भूमि की रेकॉर्ड में उचित प्रविष्टि सुनिश्चित करना। तहसील क्षेत्र के सभी भूमि रिकॉर्ड (खसरा, खतौनी, आदि) का सही अपडेट रखरखाव सुनिश्चित करना।

प्रशासनिक टीम को अपने काम पर फोकस करने के लिए कहा गया है। संबंधित विभागों के साथ उनके काम में समन्वय करने की जिम्मेवारी भी दी जाती है, लेकिन वे सीधे शामिल नहीं होते हैं। - कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

दिल्ली से आया था अलर्ट! फिर भी आठ बच्चों को दी जहरीली कोल्डिफ, सभी की मौत
भोपाल
Cough Syrup Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कलेक्टर को मिले निर्देश… निगम के कार्यों में दखल नहीं देंगे SDM

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

50000 अतिथि शिक्षकों पर आर्थिक संकट, विभाग ने रोक दिया वेतन

Guest teacher salary
भोपाल

अभी नहीं लौटा मानसून: एमपी में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, यहां बरसेगा पानी

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल

दिल्ली से आया था अलर्ट! फिर भी आठ बच्चों को दी जहरीली कोल्डिफ, सभी की मौत

Cough Syrup Case
भोपाल

फिल्म निर्माण के लिए बालाजी टेली फिल्म्स का एमपी सरकार से करार, सीएम से मिलीं एकता कपूर

Ekta Kapoor of Balaji Tele Films met with the CM for film production
भोपाल

एमपी में हर एकड़ पर 4 हजार रुपए देगी सरकार, किसानों को बड़ी सौगात

MP government will give farmers 4,000 rupees per acre
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.