कहीं नहीं देखा होगा ऐसा लाइट एंड साउंड शो, करोड़ों के थ्रीडी इफेक्ट से बढ़ा रहे महाकाल लोक का आकर्षण

Light and sound show will start in Mahakal Lok उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अब रोज औसतन सवा लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक का आकर्षण और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट बनाया गया है। बालीवुड के फेमस फिल्म डायरेक्टर भी इसपर काम कर रहे हैं।

महाकाल लोक में थ्रीडी इफेक्ट के साथ शिव गाथा महाकाल महालोक में आनेवाले लाखों भक्तों के लिए अब यहां लाइट एंड साउंड शो की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही महाकाल लोक में थ्रीडी इफेक्ट के साथ शिव गाथा भी सुनाई जाएगी। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन भी किया जाना है। सिंहस्थ 2028 में 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके लिए जहां उज्जैन में कई सुविधाएं जुटाई जा रहीं हैं वहीं महाकाल लोक को भी और संवारा जा रहा है। थ्रीडी लाइट एंड साउंड शो- महाकाल मंदिर परिसर और महाकाल लोक में मध्यप्रदेश की कला और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। इसी के अंतर्गत यहां थ्रीडी लाइट एंड साउंड शो 3D light and sound show शुरु करने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ फेमस फिल्म डायरेक्टर और टीवी सीरियल ‘चाणक्य’ के प्रसिद्ध एक्टर तथा पटकथाकार चंद्रप्रकाश द्विवेदी यहां के लिए शिव गाथा तैयार कर रहे हैं। 32 करोड़ रुपए खर्च - प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड के तत्वावधान में लाइट एंड साउंड सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। टूरिज्म बोर्ड और स्मार्ट सिटी कंपनी एक प्राइवेट एजेंसी से यह शो कराएगी। रुद्र सागर में पानी की स्क्रीन पर यह थ्रीडी लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किया जाएगा। इस पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह भी पढ़ें—Breaking - पचौरी के बाद नकुलनाथ भी बीजेपी में! सबनानी बोले- छिंदवाड़ा से जल्द आएगी अच्छी खबर पढ़ना जारी रखे