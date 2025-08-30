Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

महाकाल भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में हो रहा बड़ा बदलाव, बुकिंग से पहले जान लें ये शर्तें

Mahakal Bhasma Aarti Darshan Arrangement : महाकाल प्रबंधन जल्द ही भस्म आरती दर्शन की बुकिंग में बैठने का स्थान भी तय कर देगा। सबसे आगे बैठने के लिए पहले आओ-पहले पाओ की शर्त निर्धारित की जा रही है।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Aug 30, 2025

Mahakal Bhasma Aarti Darshan Arrangement
महाकाल भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में होगा बदलाव (Photo Source- Patrika)

Mahakal Bhasma Aarti Darshan Arrangement :मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर भस्म आरती के दौरान दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अब भक्तों को भस्म आरती बुकिंग के साथ ही ये भी याद रखना होगा कि, उन्हें आरती के दौरान कहां बैठना है। मंदिर समिति जल्द ही श्रद्धालुओं को वर्चअल अनुमति के साथ नंबर जारी करने की व्यवस्था करेगी। अभी भक्तों को ये पता नहीं होता है कि उन्हें कहां बैठाया जाएगा। नई व्यवस्था को लेकर तैयारी जारी है।

विश्वप्रसिद्ध महाकाल मंदिर में रोजाना तड़के 4 बजे महाकाल भस्म आरती होती है। ऐसे में मंदिर समिति हर रोज 1700 भक्तों को भस्म आरती के दर्शन की अनुमति देती है। भस्म आरती दर्शन के लिए भक्तों को नंदी, गणेश और कार्तिकेय मंडपम् में बैठने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन, भक्तों को ये जानकारी नहीं रहती कि, उन्हें बैठाया कहां जाएगा। इसी व्यवस्था के चलते आए दिन भक्तों और प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है।

आए दिन बन रहे विवाद के हालातों पर लगेगी लगाम

भक्तों के बीच भी आए दिन धक्का-मुक्की की स्थिति बन जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद कई भक्त आगे बैठने को लेकर विवाद करते हैं। भस्म आरती की नई दर्शन व्यवस्था प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर होगी। पहले आवेदन करने वाले अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आवेदन प्राप्ति होगी उसी आधार पर उन्हें बैठने का स्थान दिया जाएगा। नई व्यवस्था इस मिथक को भी तोड़ देगी कि वीवीआईपी ही सबसे आगे बैठकर भस्म आरती दर्शन करते हैं।

श्रद्धालु को पहले ही पता होगा कि वो कहां बैठेगा

मामले को लेकर उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह का कहना है कि, भस्म आरती दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थान तय करने की व्यवस्था बना रहे हैं। दर्शन बुकिंग के साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी पता लग जाएगा कि उन्हें कहां बैठना है। व्यवस्था को लेकर तैयारियां जारी है। मंदिर में अन्य तकनीकी नवाचार भी किए जा रहे हैं।

Published on:

30 Aug 2025 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल भस्म आरती की दर्शन व्यवस्था में हो रहा बड़ा बदलाव, बुकिंग से पहले जान लें ये शर्तें

