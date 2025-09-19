धोखा ! महिला की सुसराल भेज दिए ‘गंदे वीडियो’, अब पुलिस चखाएगी मजा

MP News: शादीशुदा महिला से पहले प्रेम संबंध बना, फिर होटल में बुलाकर बदमाश ने उससे बलात्कार और वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। इसके बाद भी आरोपी ने वसूली बंद नहीं कि और महिला को डरा धमका रुपए मांगने लगा। परेशान हो महिला ने रुपए देने से इनकार किया तो बदमाश ने बलात्कार का वीडियो उसके ससुराल वालों को भेज दिया।
वीडियो के सामने आने के बाद महिला ने नीलगंगा थाने में शिकायत की। पुलिस ने उसे माधवनगर रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा और बलात्कार सहित आइटी एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे एक दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है।
नीलगंगा टीआइ तरुण कुरील ने बताया कि गुरुवार शाम को महिला ने थाने में शिकायत की थी। महिला का कहना था कि उसकी शादी 2020 में हो चुकी है। दो बच्चे हैं। इसी बीच सांईधाम कॉलोनी में रहने वाले अंकित राठौर पिता विजय राठौर से उसकी मुलाकात हुई। अंकित ने महिला को प्रेम जाल में फंसाया और नीलगंगा क्षेत्र की होटल में ले गया।
यहां महिला के साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। बदमाश ने वीडियो वायरल करने की धमकी दे महिला से वसूली चालू कर दी। ब्लैकमेल करते हुए उसने दो तीन बार में 2 लाख रुपए ऐंठ लिए।
जब महिला ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी अंकित राठौर ने महिला का अश्लील फोटो और वीडियो उसकी सास व ननद को भेज दिए। जैसे ही यह वीडियो परिवार वालों के पास पहुंचा तो महिला ने इसकी शिकायत नीलगंगा थाने में की थी। महिला की शिकायत पर आरोपी अंकित के खिलाफ बलात्कार सहित धमकाने और वीडियो -फोटो वायरल करने पर केस दर्ज कर उसे माधवनगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है।
गुरुवार दोपहर अंकित को कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह किस होटल में लेकर पहुंचा था और उसने और किन लोगों को फोटो व वीडियो वायरल किए थे। स्थानीय व्यक्ति को होटल में ठहराने पर होटल संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा।