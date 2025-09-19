धोखा ! महिला की सुसराल भेज दिए ‘गंदे वीडियो’, अब पुलिस चखाएगी मजा

जब महिला ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी अंकित राठौर ने महिला का अश्लील फोटो और वीडियो उसकी सास व ननद को भेज दिए। जैसे ही यह वीडियो परिवार वालों के पास पहुंचा तो महिला ने इसकी शिकायत नीलगंगा थाने में की थी। महिला की शिकायत पर आरोपी अंकित के खिलाफ बलात्कार सहित धमकाने और वीडियो -फोटो वायरल करने पर केस दर्ज कर उसे माधवनगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है।