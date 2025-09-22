सड़क चौड़ीकरण में 236 मकान प्रभावित, 7 दिन के अंदर हटाने होंगे

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में गदा पुलिस से लालपुर ब्रिज और गाड़ी अड्डा चौराहा से बड़ी पुलिया मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण शुरु होने वाला है। इसके अंतर्गत प्रभावित मकानों को नोटिस देना शुरु कर दिया है। मकान मालिकों को सात दिनों के भीतर प्रभावित स्थल हटाने होंगे।
चौड़ीकरण को देखते हुए सड़क के दोनों ओर तोड़फोड़ काम शुरु कर दिया गया है। जिसके चलते रास्ता प्रभावित होने लगा है। गदा पुलिस से रविशंकर जयसिंहपुरा होते हुए लालपुर ब्रिज तक 22.30 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण होगा। रोड की प्रस्तावित लंबाई 1387 मीटर और चौड़ाई 8-12 मीटर है। वहीं, मास्टर प्लान 2035 के अनुसार 24 मीटर का प्रावधान है।
चौड़ीकरण में 9-9 मीटर के कैरिजवे, 1 मीटर का सेंट्रल डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग और 2.5 मीटर के दो फुटपाथ के लिए आईसी चेंबर का प्रावधान है। इस मार्ग चौड़ीकरण में 236 मकान प्रभावित हो रहे हैं।
गाड़ी अड्डा चौराहा से वीडी क्लॉथ मार्केट, निकास चौराह, खजूर वाली मस्जिद केडी गेट मार्ग वाया जूना सोमवारिया से बड़ी पुलिया मार्ग तक चौड़ीकरण और निर्माण में 31.83 करोड़ रुपए की लागत से खर्च होगा। प्रभावित मार्ग की लंबाई 2.20 किलोमीटर और चौड़ाई 18 मीटर होगी। इसमें 435 मकान-दुकान, 19 सरकारी भवन प्रभावित होंगे।