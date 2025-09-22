सड़क चौड़ीकरण में 236 मकान प्रभावित, 7 दिन के अंदर हटाने होंगे

चौड़ीकरण को देखते हुए सड़क के दोनों ओर तोड़फोड़ काम शुरु कर दिया गया है। जिसके चलते रास्ता प्रभावित होने लगा है। गदा पुलिस से रविशंकर जयसिंहपुरा होते हुए लालपुर ब्रिज तक 22.30 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण होगा। रोड की प्रस्तावित लंबाई 1387 मीटर और चौड़ाई 8-12 मीटर है। वहीं, मास्टर प्लान 2035 के अनुसार 24 मीटर का प्रावधान है।