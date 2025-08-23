स्पीड ब्रेकर पर उछली एंबुलेंस और चलने लगी महिला की सांसें

अयोध्या बाई के निधन की जानकारी कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर पहुंच गई थी। परिवार के साथ ग्रामीणों महिला के शव का आने का इंतजार कर रहे थे। इतने में लोगों को अयोध्या बाई के जिंदा होने की खबर लगी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद ही एंबुलेंस में अयोध्या बाई को जिंदा देखकर हैरान रह गए। लोगों ने इस घटना को भगवान का चमत्कार माना। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है।