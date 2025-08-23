Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

स्पीड ब्रेकर पर उछली एंबुलेंस और चलने लगी महिला की सांसें

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मृत महिला के प्राण वापस लौट आने से लोग हैरानी में पड़ गए हैं।

उज्जैन

Himanshu Singh

Aug 23, 2025

ujjain news

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां 75 वर्षीय अयोध्या बाई की तबियत बिगड़ने पर उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने महिला के सिर की नस फटने के साथ ब्रेन हेमरेज की बीमारी बताई थी। जिसके बाद तुरंत महिला को इलाज के लिए इंदौर के एक अस्पताल ले जाया गया।

ऑपरेशन के बाद नहीं बची महिला की जान...

इंदौर में डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन महिला की जान नहीं बच पाई। तभी परिजन शव को गांव लेकर जा रहे थे। इसी दौरान खाचरोद ले जाते समय एक स्पीड ब्रेकर पर अचानक एंबुलेंस कूद गई। इसी दौरान एंबुलेंस के अंदर बैठे परिजन घबरा गए, लेकिन परिजनों की नजर पर अयोध्या बाई पर पड़ी तो वह अचानक खांसने लगी और उनकी धड़कनें चलने लगीं। जिसके बाद परिजन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी।

पूरी हो चुकी थी अंतिम संस्कार की तैयारी

अयोध्या बाई के निधन की जानकारी कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर पहुंच गई थी। परिवार के साथ ग्रामीणों महिला के शव का आने का इंतजार कर रहे थे। इतने में लोगों को अयोध्या बाई के जिंदा होने की खबर लगी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद ही एंबुलेंस में अयोध्या बाई को जिंदा देखकर हैरान रह गए। लोगों ने इस घटना को भगवान का चमत्कार माना। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 05:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / स्पीड ब्रेकर पर उछली एंबुलेंस और चलने लगी महिला की सांसें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.