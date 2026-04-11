10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

MP News: 23 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया भागीरथ, थम चुकी थीं सांसें

MP News: सीएम मोहन यादव ने भागीरथ के निधन पर जताया दुख, गुरुवार को खेलते-खेलते बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था भागीरथ।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Apr 10, 2026

ujjain

borewell tragedy 3 year old bhagirth dewasi dead after 23 hour rescue

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में बोरवेल के गड्ढे में गिरे 3 साल के मासूम भागीरथ देवासी को बचाया नहीं जा सका। करीब 23 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम उसे बाहर निकालने में कामयाब हो पाई लेकिन तब तक भागीरथ की सांसें थम चुकी थीं। बोरवेल से निकालने के बाद तुरंत उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। भागीरथ के मौत की खबर सुनते ही माता-पिता सहित उन तमाम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जो पिछले 23 घंटे से उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे।

23 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बड़नगर के ग्राम झलारिया में 23 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे 3 वर्षीय भागीरथ देवासी को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ-एसडीआरएफ टीम ने लोहे की छड़, रस्सी और बोरवेल की मोटर निकालने वाली मशीन की मदद से उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

खेलते-खेलते बोरवेल में गिरा

भागीरथ, पिता पूसाराम देवासी, राजस्थान के पाली जिले का निवासी था। परिवार क्षेत्र में भेड़ चराने आया हुआ था। परिजनों के अनुसार बच्चा दीवार के पास खेल रहा था। उसने पत्थर से बोरवेल का ढक्कन हटाया और बाल्टी समझकर पैर डाल दिया, जिससे वह सीधे अंदर गिर गया। मां ने उसे गिरते देखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हर संभव प्रयास किए फिर भी नहीं बची जान

बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था और बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन ने मौके पर 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदना शुरू किया। पूरी रात सैकड़ों लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। शुक्रवार को दिनभर अलग-अलग तरीकों से प्रयास जारी रहे। रेस्क्यू के दौरान शुक्रवार दोपहर बच्चे का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। उसमें उसका सिर और हाथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। इसके बावजूद परिजन और मौके पर मौजूद लोगों को उम्मीद थी कि शायद उसकी सांसें चल रही हों। इसी उम्मीद में बचाव दल लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में बच्चा बेजान बाहर निकला।

सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

सीएम मोहन यादव एक्स पर पोस्ट कर भागीरथ के निधन पर दुख जताया है, उन्होंने लिखा है- उज्जैन के बड़नगर अंतर्गत झलारिया गांव में बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय भागीरथ के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, SDERF और NDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बालक को नहीं बचाया जा सका। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। सरकार की ओर से परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दु:ख सहने की शक्ति दें। ॐ शांति!

ये भी पढ़ें

एमपी में लोकायुक्त ने पकड़ा तो शर्म से लटका महिला उपयंत्री का चेहरा, 15 हजार की ले रही थी घूस
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP News: 23 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया भागीरथ, थम चुकी थीं सांसें

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

काल भैरव घाट पर अष्टधारा महायज्ञ का शुभारंभ, 17 अप्रैल को होगा समापन अघोर अखाड़ा एवं गौसेवा संगठन के तत्वावधान में आठ दिवसीय धार्मिक आयोजन

सुख-समृद्धि, उन्नति और नकारात्मक शक्तियों के नाश की कामना
उज्जैन

विश्व होम्योपैथी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लायंस क्लब ऊर्जा द्वारा डॉ. पंकज पाटीदार का सम्मान

विश्व होम्योपैथी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
उज्जैन

जनजातीय अधिकारों और धर्मांतरण के मुद्दे पर हुई विस्तृत चर्चा दिल्ली में 24 मई को प्रस्तावित सांस्कृतिक समागम के लिए रणनीति तैयार

जनजाति सुरक्षा मंच उज्जैन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न
समाचार

भीषण गर्मी में राहगीरों और मजदूरों को मिलेगा ठंडे पानी का सहारा पक्षी प्रेम की मिसाल- 100 से अधिक जल पात्रों का वितरण सेवा भावना की स्मृति में पहल

भीषण गर्मी में राहगीरों और मजदूरों को मिलेगा ठंडे पानी का सहारा
उज्जैन

शर्ट में आंकड़ा फंसा लेकिन फिर फिसल गया भागीरथ, बोरवेल में फंसे मासूम के लिए रेस्क्यू जारी

Rescue operation underway in Ujjain to save three-year-old Bhagirath
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.