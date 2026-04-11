MP News: 23 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया भागीरथ, थम चुकी थीं सांसें

बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था और बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन ने मौके पर 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदना शुरू किया। पूरी रात सैकड़ों लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी रही। शुक्रवार को दिनभर अलग-अलग तरीकों से प्रयास जारी रहे। रेस्क्यू के दौरान शुक्रवार दोपहर बच्चे का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। उसमें उसका सिर और हाथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। इसके बावजूद परिजन और मौके पर मौजूद लोगों को उम्मीद थी कि शायद उसकी सांसें चल रही हों। इसी उम्मीद में बचाव दल लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन अंत में बच्चा बेजान बाहर निकला।