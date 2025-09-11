एमपी में फिर गरजा ‘बुलडोजर’..अवैध निर्माणों पर चली जेसीबी

अधिकारी ने बताया कि पांच प्लॉट पर 11 मकान बनाए गए थे जिनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इन मकानों की लीज निरस्त कर दी गई थी जिसके बाद ये सभी अवैध निर्माण की श्रेणी में आ गए थे। इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और फिर अंतिम आदेश जारी किए गए। किसी भी प्लॉट को लेकर कोर्ट में भी मामला विचाराधीन नहीं था इसलिए गुरूवार को इन 11 अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों को जमींदोज कर दिया गया है।