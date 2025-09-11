एमपी में फिर गरजा ‘बुलडोजर’..अवैध निर्माणों पर चली जेसीबी

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। यहां महाकाल मंदिर के पास अवैध तरीके से बनाए गए करीब एक दर्जन मकानों को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया है। अतिक्रमण हटाने की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा और जेसीबी के पंजे से अवैध निर्माण कर बनाए गए भवनों को गिराया गया। बताया गया है कि जिन मकानों को तोड़ा गया है उन्होंने लीज के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराया था।
उज्जैन में महाकाल मार्ग पर बेगम बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां पर पांच प्लॉट पर लीज के नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए 11 मकानों को जेसीबी की मदद से तुड़वाया है। एक अधिकारी ने बताया कि विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना है, जो महाकाल मंदिर के पास ही है। आवास को लेकर लीज दी थी, लेकिन लोगों ने आवासीय की जगह व्यवसायिक उपयोग प्रारंभ किया गया। करीब डेढ़ वर्ष पहले 28 लीज निरस्त की गई थी।
अधिकारी ने बताया कि पांच प्लॉट पर 11 मकान बनाए गए थे जिनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इन मकानों की लीज निरस्त कर दी गई थी जिसके बाद ये सभी अवैध निर्माण की श्रेणी में आ गए थे। इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और फिर अंतिम आदेश जारी किए गए। किसी भी प्लॉट को लेकर कोर्ट में भी मामला विचाराधीन नहीं था इसलिए गुरूवार को इन 11 अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों को जमींदोज कर दिया गया है।