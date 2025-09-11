सोते वक्त पिता और बेटों को देश के सबसे जहरीले सांप ने काटा, दोनों बच्चों की मौत

बच्चों की हालत बिगड़ते देख पिता दिनेश ने तुरंत ही गांव के डॉक्टर को बुलाया और फिर गोंदिया के एक निजी अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की। वो बच्चों को लेकर गोंदिया जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में कुल्पा चौक पर छोटे बेटे इशांत की मौत हो गई। परिवारजनों ने इशांत के शव को घर वापस लाया और दिनेश डाहरे व बड़े बेटे कुनाल को इलाज के लिए गोंदिया के एक निजी अस्पताल ले गए। यहां बड़े बेटे कुनाल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता दिनेश का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जब परिवार के लोगों ने घर में सांप की तलाश की तो सांप उन्हें मिल गया जिसे उन्होंने मार डाला । सांप देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत प्रजाति का था।