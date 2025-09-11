Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

सोते वक्त पिता और बेटों को देश के सबसे जहरीले सांप ने काटा, दोनों बच्चों की मौत

snake bite: बिस्तर पर दोनों बच्चों के साथ सो रहे माता-पिता, पिता को पैर में किसी चीज के काटने का एहसास हुआ तो खुली नींद, बेटा कर रहा था उल्टियां...।

बालाघाट

Shailendra Sharma

Sep 11, 2025

balaghat
while sleeping krait snake bite son and father both son died

snake bite: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले लांजी क्षेत्र के कुल्पा गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां रहने वाले एक परिवार की खुशियां देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत ने एक ही रात में तबाह कर दीं। सांप ने घर में सो रहे पिता और उसके दोनों बेटों को डस लिया जिसके कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई है और पिता की हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बच्चों की मौत के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।

पिता-बेटों को सांप ने काटा

कुल्पा गांव के रहने वाले दिनेश डाहरे 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे घर पर खाना खाने के बाद अपने दोनों बच्चों व पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सो गए थे। जब पूरा परिवार गहरी नींद में था तभी जहरीला करैत सांप मौत बनकर आया और बिस्तर पर सो रहे पिता दिनेश और उनके दोनों मासूम बेटों ईशांत (4) और कुणाल (7) को डस लिया। दिनेश डोहरे को सांप के काटते ही किसी चीज के पैर में काटने का एहसास हुआ तो उनकी नींद खुल गई। तभी उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे उल्टी कर रहे थे।

दोनों बच्चों की मौत, पिता अस्पताल में भर्ती

बच्चों की हालत बिगड़ते देख पिता दिनेश ने तुरंत ही गांव के डॉक्टर को बुलाया और फिर गोंदिया के एक निजी अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की। वो बच्चों को लेकर गोंदिया जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में कुल्पा चौक पर छोटे बेटे इशांत की मौत हो गई। परिवारजनों ने इशांत के शव को घर वापस लाया और दिनेश डाहरे व बड़े बेटे कुनाल को इलाज के लिए गोंदिया के एक निजी अस्पताल ले गए। यहां बड़े बेटे कुनाल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिता दिनेश का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जब परिवार के लोगों ने घर में सांप की तलाश की तो सांप उन्हें मिल गया जिसे उन्होंने मार डाला । सांप देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक करैत प्रजाति का था।

Updated on:

11 Sept 2025 04:18 pm

Published on:

11 Sept 2025 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / सोते वक्त पिता और बेटों को देश के सबसे जहरीले सांप ने काटा, दोनों बच्चों की मौत

