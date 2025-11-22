‘पूर्व केंद्रीय मंत्री’ की भतीजी के साथ सात फेरे लेंगे ‘CM मोहन यादव’ के बेटे, 8 दिन बाद होगी शादी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव की भतीजी की डॉ इशिता के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे डॉ अभिमन्यु की शादी होने जा रही है। दोनों 30 नवंबर को सात फेरे लेंगे। बता दें कि, पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुभाष यादव, दिनेश यादव के मौसा हैं। अरूण यादव और दिनेश यादव मौसरे भाई हैं। साथ ही सीएम की बेटी डॉ. आकांक्षा यादव दिनेश यादव की बहू है। अब दिनेश यादव की बेटी इशिता डॉ. मोहन यादव के परिवार की बहू बनने जा रही हैं।