उज्जैन

‘पूर्व केंद्रीय मंत्री’ की भतीजी के साथ सात फेरे लेंगे ‘CM मोहन यादव’ के बेटे, 8 दिन बाद होगी शादी

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे 30 नवंबर को उज्जैन में सात फेरे लेंगे।

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Nov 22, 2025

MP News

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे डॉ अभिमन्यु यादव का विवाह जल्द पूर्व केंद्रीय की भतीजी से होने जा रहा है। डॉ अभिमन्यु यादव और डॉ इशिता यादव का विवाह उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मलेन में होगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री की भतीजी से विवाह

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव की भतीजी की डॉ इशिता के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे डॉ अभिमन्यु की शादी होने जा रही है। दोनों 30 नवंबर को सात फेरे लेंगे। बता दें कि, पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुभाष यादव, दिनेश यादव के मौसा हैं। अरूण यादव और दिनेश यादव मौसरे भाई हैं। साथ ही सीएम की बेटी डॉ. आकांक्षा यादव दिनेश यादव की बहू है। अब दिनेश यादव की बेटी इशिता डॉ. मोहन यादव के परिवार की बहू बनने जा रही हैं।

30 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे अभिमन्यु-इशिता

अभिमन्यु-इशिता की शादी 30 नवंबर को अथर्व होटल के पास स्थित मैदान में होगी। इस शादी कार्यक्रम में जिसमें दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार, मंत्री, वरिष्ठ अफसर और पार्टी के प्रमुख के नेता। बताया जा रहा है डॉ मोहन यादव 26 नवंबर को उज्जैन पहुंच जाएंगे।

पांच दिन तक चलेंगे कार्यक्रम

अभिमन्यु-इशिता की शादी पर 5 दिन का कार्यक्रम होगा। जो कि 26 नवंबर से शुरु होगा। उस दिन वीआईपी आवास पर गणेश पूजन होगा। 27 को वीआईपी आवास पर हल्दी, 27 को वीआईपी आवास पर मेंहदी, 28 को गीता कॉलोनी स्थित निवास में माता पूजन, 29 अथर्व होटल में महिला संगीत, 30 की शाम अथर्व होटल में रिसेप्शन होगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 'पूर्व केंद्रीय मंत्री' की भतीजी के साथ सात फेरे लेंगे 'CM मोहन यादव' के बेटे, 8 दिन बाद होगी शादी

उज्जैन

