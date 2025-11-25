22 दूल्हों के साथ CM मोहन यादव के बेटे की बारात निकलेगी, कई VVIP होंगे शामिल…

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ अभिमन्यु यादव की शादी डॉ इशिता से सामूहिक विवाह सम्मेलन में 30 नवंबर को होगी। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए उज्जैन स्थित सांवरा खेड़ी में पांच डोम बनाए जा रहे हैं। इसी डोम के नीचे सीएम के बेटे समेत 22 जोड़े सात फेरे लेंगे। सामूहिक शादी समारोह में राज्यपाल समेत कई बड़े नेता-मंत्री शामिल होंगे।
अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से आयोजित सामूहित विवाह सम्मेलन में कुल 22 जोड़े फेरे लेंगे। इस शादी सम्मेलन के लिए सांवरा खेड़ी ब्रिज के पास एक खेत तैयार किया जा रहा है। इसमें भोपाल से आए कारीगर फूल वॉटर प्रूफ वाले 5 डोम लगा रहे हैं। साथ ही एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। जिसमें 5 ग्रीन रूम, 7 गेट, 6 चेंजिंग रूम, वॉशरूम की सुविधा भी होगी।
विवाह सम्मलेन में खास लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, गौतम टेटवाल समेत दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार, मंत्री, अफसर और पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं, सीएम डॉ मोहन यादव 26 नवंबर को उज्जैन पहुंच जाएंगे।
अभिमन्यु-इशिता की शादी पर 5 दिन का कार्यक्रम होगा। जो कि 26 नवंबर से शुरु होगा। उस दिन वीआईपी आवास पर गणेश पूजन होगा। 27 को वीआईपी आवास पर हल्दी, 27 को वीआईपी आवास पर मेंहदी, 28 को गीता कॉलोनी स्थित निवास में माता पूजन, 29 अथर्व होटल में महिला संगीत, 30 की शाम अथर्व होटल में रिसेप्शन होगा।
