22 दूल्हों के साथ CM मोहन यादव के बेटे की बारात निकलेगी, कई VVIP होंगे शामिल…

अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से आयोजित सामूहित विवाह सम्मेलन में कुल 22 जोड़े फेरे लेंगे। इस शादी सम्मेलन के लिए सांवरा खेड़ी ब्रिज के पास एक खेत तैयार किया जा रहा है। इसमें भोपाल से आए कारीगर फूल वॉटर प्रूफ वाले 5 डोम लगा रहे हैं। साथ ही एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। जिसमें 5 ग्रीन रूम, 7 गेट, 6 चेंजिंग रूम, वॉशरूम की सुविधा भी होगी।