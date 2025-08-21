Patrika LogoSwitch to English

एमपी में भूमि अधिग्रहण से परेशान 600 गावों के किसान, संगठन ने राकेश टिकैत से की मुलाकात

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान संगठनों ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की।

उज्जैन

Himanshu Singh

Aug 21, 2025

mp news
फोटो- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान संगठन और 30 गांवों से अधिक गांव के किसानों ने गुरुवार को राकेट टिकैत से मुलाकात की। किसानों ने मांग उठाई कि प्रदेश में सरकार ने 15 साल से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। विकास के नाम पर सिर्फ भूमि अधिग्रहण हो रहा है।

600 गांवों के किसान परेशान

मध्य प्रदेश के 600 गांव के किसानों ने राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि जिनती जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। उनके लिए सरकार ने 15 साल से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। इसलिए किसानों ने गुरुवार को किसान राकेश टिकैत से मुलाकात कर विक्रम उद्योगपुरी, सीवर खेड़ी सिलार खेड़ी योजना, पूर्वी रिंग रोड, पश्चिम रिंग रोड, बुधनी रेलवे योजना, मनमाड रेलवे योजना, सिंहस्थ योजना, एयरपोर्ट योजना आदि का विरोध दर्ज कराया।

विकास के नाम पर जमीन ले रही सरकार

किसान नेता ने बताया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने बड़ी रणनीति बनाई है। विकास के नाम पर भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। जिससे किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा देखा जाए तो किसान और बर्बाद हो रहे हैं। न किसानों को उचित दाम दिया जा रहा, न ही कहीं सुनवाई हो रही। आज लाखों किसान भूमि अधिग्रहण के कोर्ट में चक्कर लगाते-लगाते मर जाता है।

क्या बोले राकेश टिकैत

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के द्वारा जबरन ली जा रही जमीन के खिलाफ उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। जल्द ही सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

Published on:

21 Aug 2025 04:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में भूमि अधिग्रहण से परेशान 600 गावों के किसान, संगठन ने राकेश टिकैत से की मुलाकात

