एमपी में भूमि अधिग्रहण से परेशान 600 गावों के किसान, संगठन ने राकेश टिकैत से की मुलाकात

मध्य प्रदेश के 600 गांव के किसानों ने राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि जिनती जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। उनके लिए सरकार ने 15 साल से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। इसलिए किसानों ने गुरुवार को किसान राकेश टिकैत से मुलाकात कर विक्रम उद्योगपुरी, सीवर खेड़ी सिलार खेड़ी योजना, पूर्वी रिंग रोड, पश्चिम रिंग रोड, बुधनी रेलवे योजना, मनमाड रेलवे योजना, सिंहस्थ योजना, एयरपोर्ट योजना आदि का विरोध दर्ज कराया।

