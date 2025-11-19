Patrika LogoSwitch to English

एमपी में शादी के मंडप में पहुंची पत्नी तो दूल्हा बना पति हुआ फरार…

mp news: पहली पत्नी के होते दूसरी शादी कर रहा था पति, पुलिस के साथ मंडप में पहुंची पहली पत्नी...।

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Nov 19, 2025

ujjain

marriage garden (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक शादी में उस वक्त हंगामा मच गया जब दूल्हे की पहली पत्नी मंडप में पहुंच गई। मंडप में पत्नी को पुलिस के साथ देख दूल्हा मंडप छोड़कर भाग गया। शादी के मंडप में पहुंची पहली पत्नी और पुलिस ने जब दूसरी दुल्हन बनने जा रही युवती के परिजन को पूरी बात बताई तो वो भी हैरान रह गए। पुलिस ने पहली पत्नी की शिकायत पर शादी को रुकवा दिया है और फरार दूल्हे की तलाश में जुट गई है।

शादी के मंडप में पहुंची पहली पत्नी

सोमवार रात को जीवाजीगंज थाने में एक महिला पहुंची जिसने अपना नाम रीता (बदला हुआ नाम) बताते हुए शिकायत दर्ज कराई की उसका पति अजय बंजारा दूसरी शादी कर रहा है। जबकि उसने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया है। रीता के मुताबिक शादी सोमवार रात को ही मंगलनाथ रोड स्थित शुभ-लाभ गार्डन में हो रही थी इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत रीता के साथ मैरिज गार्डन पहुंची। मैरिज गार्डन में पहली पत्नी रीता को पुलिस के साथ देख आता देख दूल्हा बना पति अजय बंजारा मंडप से भाग गया।

पुलिस ने रूकवाई शादी

रीता (बदला हुआ नाम) का कहना है कि अजय के साथ उसके संबंध बीते कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे। वो अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रही थी और परिवार के लोगों में भी बातचीत चल रही है। इसी बीच अजय चोरी-छिपे उज्जैन की रहने वाली युवती के साथ दूसरी तैयारी कर रहा था। पुलिस का कहना है कि अजय बंजारा दूसरी शादी कर रहा था। पहली पत्नी की शिकायत के बाद शुभ-लाभ मैरिज गार्डन और कुमावत धर्मशाला में हो रही शादी को रुकवा दिया गया है।

Published on:

19 Nov 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी में शादी के मंडप में पहुंची पत्नी तो दूल्हा बना पति हुआ फरार…

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

