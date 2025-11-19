एमपी में शादी के मंडप में पहुंची पत्नी तो दूल्हा बना पति हुआ फरार…

सोमवार रात को जीवाजीगंज थाने में एक महिला पहुंची जिसने अपना नाम रीता (बदला हुआ नाम) बताते हुए शिकायत दर्ज कराई की उसका पति अजय बंजारा दूसरी शादी कर रहा है। जबकि उसने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया है। रीता के मुताबिक शादी सोमवार रात को ही मंगलनाथ रोड स्थित शुभ-लाभ गार्डन में हो रही थी इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत रीता के साथ मैरिज गार्डन पहुंची। मैरिज गार्डन में पहली पत्नी रीता को पुलिस के साथ देख आता देख दूल्हा बना पति अजय बंजारा मंडप से भाग गया।