एमपी में पर्युषण पर्व के बीच जैन साध्वी से सरेराह छेड़छाड़..

mp news: साध्वी से छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटना से जैन समाज के लोगों में आक्रोश, पुलिस में की शिकायत...।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Aug 26, 2025

ujjain
Jain Sadhvi was molested in public place (demo pic)

mp news: जैन समाज के प्रमुख पर्व पर्युषण के बीच मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में एक जैन साध्वी के साथ छेड़छाड़ व बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना के बाद जैन समाज के लोगों में खासा आक्रोश है और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई व मंदिरों के पास सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है तब साध्वी के साथ जैन मंदिर से उपाश्रय जाते समय भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की।

जैन साध्वी से छेड़छाड़

सोमवार रात को उज्जैन शहर के नमक मंडी क्षेत्र में जैन मंदिर से साध्वी उपाश्रय की ओर जा रही थीं इसी दौरान सरेराह भीड़भाड़ वाले इलाके में एक एक विशेष समुदाय की वेशभूखा वाले शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की। बताया गया है कि छेड़छाड़ की इस घटना के बाद मौके पर मौजूद समाज के लोग जमा हो गए और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़ भी लिया था लेकिन कुछ देर बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया और तभी आरोपी मौका पाकर फरार हो गया।

मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग

साध्वी के साथ हुई छेड़छाड़ की इस घटना से जैन समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। जैन समाज के लोगों ने घटना के सबूत के तौर पर वीडियो और आरोपी का फोटो पुलिस को सौंपा है। समाज के लोगों ने आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए जैन मंदिरों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग भी पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।

26 Aug 2025 06:50 pm

