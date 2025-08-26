एमपी में पर्युषण पर्व के बीच जैन साध्वी से सरेराह छेड़छाड़..

साध्वी के साथ हुई छेड़छाड़ की इस घटना से जैन समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। जैन समाज के लोगों ने घटना के सबूत के तौर पर वीडियो और आरोपी का फोटो पुलिस को सौंपा है। समाज के लोगों ने आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए जैन मंदिरों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग भी पुलिस से की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।