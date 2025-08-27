Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

घर में सो रही थी महिला, अचानक घुसा पड़ोसी मचा शोर..

mp news: घर में घुसकर पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, महिला ने शोर मचाया तो जमा हो गए लोग..।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Aug 27, 2025

ujjain news
Neighbor entered house and molested woman (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद में दिनदहाड़े दोपहर के वक्त एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की कोशिश की गई। महिला घर पर अकेली थी और इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक महिला के साथ गलत काम करने के इरादे से घर में घुसा था लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की कोशिश

खाचरौद के जूना शहर क्षेत्र की ये घटना है। महिला दोपहर के वक्त पर घर पर अकेली थी और सो रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला युवक रहमान हुसैन गंदी नीयत से उसके घर में घुस आया और सो रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने आरोपी का विरोध किया और खुद को बचाने के लिए शोर मचाने लगी जिसके कारण आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया।

ये भी पढ़ें

एमपी में कलेक्टर को मारने दौड़े भाजपा विधायक, हाथापाई की आई नौबत
भिंड
bhind

शोर सुनकर आए लोग आरोपी को पकड़ा

महिला ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो शोर सुनकर आसपड़ोस के लोग भागते हुए घर में पहुंचे। लोगों ने आरोपी रहमान को घर से पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पर पहले से गंदी नजर रखता था। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Vaishno Devi Hadsa: वैष्णो देवी हादसे में मंदसौर जिले के 2 की मौत, 3 घायल, दो अब तक लापता
मंदसौर
Vaishno Devi Hadsa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / घर में सो रही थी महिला, अचानक घुसा पड़ोसी मचा शोर..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.