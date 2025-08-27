घर में सो रही थी महिला, अचानक घुसा पड़ोसी मचा शोर..

महिला ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो शोर सुनकर आसपड़ोस के लोग भागते हुए घर में पहुंचे। लोगों ने आरोपी रहमान को घर से पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पर पहले से गंदी नजर रखता था। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।