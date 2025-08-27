घर में सो रही थी महिला, अचानक घुसा पड़ोसी मचा शोर..

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरौद में दिनदहाड़े दोपहर के वक्त एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की कोशिश की गई। महिला घर पर अकेली थी और इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक महिला के साथ गलत काम करने के इरादे से घर में घुसा था लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
खाचरौद के जूना शहर क्षेत्र की ये घटना है। महिला दोपहर के वक्त पर घर पर अकेली थी और सो रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला युवक रहमान हुसैन गंदी नीयत से उसके घर में घुस आया और सो रही महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने आरोपी का विरोध किया और खुद को बचाने के लिए शोर मचाने लगी जिसके कारण आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया।
महिला ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाया तो शोर सुनकर आसपड़ोस के लोग भागते हुए घर में पहुंचे। लोगों ने आरोपी रहमान को घर से पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पर पहले से गंदी नजर रखता था। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।