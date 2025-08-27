Vaishno Devi Hadsa: वैष्णो देवी हादसे में मंदसौर जिले के 2 की मौत, 3 घायल, दो अब तक लापता

Vaishno Devi Hadsa: जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को हुए लैंड स्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मृतकों में मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के दो लोग भी शामिल हैं जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं और तीन लोग घायल हैं। बुधवार को जब मंदसौर के लोगों की वैष्णो देवी हादसे में मौत की खबर प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो वो तुरंत मृतकों के घर पहुंचे और परिजन को ये दुखद खबर दी।
वैष्णो देवी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में मंदसौर जिले के पिपलियामंडी के करीबी गांव भील खेड़ी के दो ग्रामीण शामिल हैं। इसी गांव के तीन ग्रामीण घायल भी हुए हैं जबकि दो अब तक लापता है। बुधवार शाम को सूचना मिलने के बाद गांव में पुलिस व प्रशासन का दल पहुंचा व मामले की जानकारी परिजन को दी है। गांव के सभी तीर्थ यात्री 23 अगस्त को वैष्णो देवी यात्रा के लिए रवाना हुए थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है।
फकीरचंद्र उम्र 50 साल पिता गौतम गुर्जर, रतनबाई उम्र 65 साल की मौत हो गई है, जबकि सोहनबाई उम्र 47 साल, देवीलाल उम्र 45 साल, ममता उम्र 30 साल घायल हैं जिनका इलाज जारी है। गांव के ही रहने वाले दो अन्य लोग परमानंद उम्र 29 साल और अर्जुन उम्र 25 साल अभी भी लापता हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के अनुसार सभी यात्री ट्रेन से यात्रा के लिए गए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार अर्धकुंवारी में भूस्खलन की घटना में तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और कुछ घायल और लापता हो गए हैं।