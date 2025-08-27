Vaishno Devi Hadsa: वैष्णो देवी हादसे में मंदसौर जिले के 2 की मौत, 3 घायल, दो अब तक लापता

फकीरचंद्र उम्र 50 साल पिता गौतम गुर्जर, रतनबाई उम्र 65 साल की मौत हो गई है, जबकि सोहनबाई उम्र 47 साल, देवीलाल उम्र 45 साल, ममता उम्र 30 साल घायल हैं जिनका इलाज जारी है। गांव के ही रहने वाले दो अन्य लोग परमानंद उम्र 29 साल और अर्जुन उम्र 25 साल अभी भी लापता हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के अनुसार सभी यात्री ट्रेन से यात्रा के​ लिए गए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार अर्धकुंवारी में भूस्खलन की घटना में तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और कुछ घायल और लापता हो गए हैं।