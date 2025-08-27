भरभराकर गिरा होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बना टॉयलेट, देखें वीडियो

स्थानीय रहवाली के मुताबिक होटल महाराजा काफी जर्जर हालत में है। पीली मिट्टी से बनी इस होटल में तीन साल पहले भी घटना हुई थी और तब होटल की टीन शेड छत हवा में उड़कर गिरी थी। लोगों का ये भी कहना है कि होटल के आसपास रहवासी मकान हैं जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहती है कई बार शिकायतें की गईं लेकिन नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर जैस ही नगर पालिका के अमले को टॉयलेट गिरने की सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुची और मलबे को हटाने का काम शुरु कराया।