भरभराकर गिरा होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बना टॉयलेट, देखें वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर से एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज एक होटल के पास का है जिसमें होटल की पहली मंजिल पर बना टॉयलेट भरभराकर नीचे गिरते दिख रहा है। पूरा का पूरा टॉयलेट नीचे खड़ी एक स्कूटी पर गिरा जिससे की स्कूटी चकनाचूर हो गई। राहत की बात ये है कि घटना के वक्त नीचे कोई शख्स मौजूद नहीं था वरना उसकी जान जा सकती थी।
घटना शहर की नई सड़क स्थित होटल महाराजा की है जहां होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बना एक पूरा का पूरा टॉयलेट बुधवार की सुबह-सुबह भरभराकर रोड पर आ गिरा। घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हुई है जिसमें दिख रहा है कि जिस जगह पर टॉयलेट गिरा वहां एक स्कूटी खड़ी थी जो टॉयलेट गिरने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात ये है कि घटना के समय सड़क पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।
स्थानीय रहवाली के मुताबिक होटल महाराजा काफी जर्जर हालत में है। पीली मिट्टी से बनी इस होटल में तीन साल पहले भी घटना हुई थी और तब होटल की टीन शेड छत हवा में उड़कर गिरी थी। लोगों का ये भी कहना है कि होटल के आसपास रहवासी मकान हैं जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहती है कई बार शिकायतें की गईं लेकिन नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर जैस ही नगर पालिका के अमले को टॉयलेट गिरने की सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुची और मलबे को हटाने का काम शुरु कराया।