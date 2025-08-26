कॉलेज जा रही युवती से छेड़छाड़, चलते ऑटो से कूदकर भागी

कॉलेज की छात्रा के साथ शहर के बीच दिनदहाड़े हुई छेड़छाड़ की इस घटना की जानकारी जब विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने छात्रा के बताए ऑटो नंबर के आधार पर शहर में छानबीन शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने शहरभर में ऑटो को तलाशा और दो घंटे की मशक्कत के बाद ऑटो चालक को पकड़ लिया, जिसे वे कोतवाली ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर अतीक खान के खिलाफ छेड़छाड़ सहित हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।