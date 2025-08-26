कॉलेज जा रही युवती से छेड़छाड़, चलते ऑटो से कूदकर भागी

mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। ऑटो से कूदने के बाद युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजन को बताया कि जिस ऑटो से वो कॉलेज जा रही थी उसके ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। घटना की खबर लगते ही हिंदू संगठनों ने ऑटो के नंबर के आधार पर दो घंटे में ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
कोतवाली थाने में पदस्थ कमलेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को बताया कि वो ऑटो में बैठकर जब कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी पाली रोड स्थित चार खंभे के पास ऑटो चालक उससे उसका नाम पूछने लगा। बाद में ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे घबराकर वो चलते ऑटो से कूद गई। बाद में वो अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजन कार्रवाई के लिए कोतवाली पहुंच गए।
कॉलेज की छात्रा के साथ शहर के बीच दिनदहाड़े हुई छेड़छाड़ की इस घटना की जानकारी जब विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने छात्रा के बताए ऑटो नंबर के आधार पर शहर में छानबीन शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने शहरभर में ऑटो को तलाशा और दो घंटे की मशक्कत के बाद ऑटो चालक को पकड़ लिया, जिसे वे कोतवाली ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर अतीक खान के खिलाफ छेड़छाड़ सहित हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।