श्योपुर

कॉलेज जा रही युवती से छेड़छाड़, चलते ऑटो से कूदकर भागी

mp news: कॉलेज जा रही युवती से ऑटो ड्राइवर ने की छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने दो घंटे में ऑटो ड्राइवर को पकड़ा...।

श्योपुर

Shailendra Sharma

Aug 26, 2025

sheopur
auto driver molested girl going to college she jumped of moving auto (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। ऑटो से कूदने के बाद युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजन को बताया कि जिस ऑटो से वो कॉलेज जा रही थी उसके ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। घटना की खबर लगते ही हिंदू संगठनों ने ऑटो के नंबर के आधार पर दो घंटे में ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

चलते ऑटो से कूदी युवती

कोतवाली थाने में पदस्थ कमलेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को बताया कि वो ऑटो में बैठकर जब कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी पाली रोड स्थित चार खंभे के पास ऑटो चालक उससे उसका नाम पूछने लगा। बाद में ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे घबराकर वो चलते ऑटो से कूद गई। बाद में वो अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजन कार्रवाई के लिए कोतवाली पहुंच गए।

दो घंटों में हिंदू संगठन ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ा

कॉलेज की छात्रा के साथ शहर के बीच दिनदहाड़े हुई छेड़छाड़ की इस घटना की जानकारी जब विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने छात्रा के बताए ऑटो नंबर के आधार पर शहर में छानबीन शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने शहरभर में ऑटो को तलाशा और दो घंटे की मशक्कत के बाद ऑटो चालक को पकड़ लिया, जिसे वे कोतवाली ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर अतीक खान के खिलाफ छेड़छाड़ सहित हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

Published on:

26 Aug 2025 08:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / कॉलेज जा रही युवती से छेड़छाड़, चलते ऑटो से कूदकर भागी

