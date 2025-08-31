दो साल पहले पी एक सिगरेट की कीमत चुकानी पड़ी 2 लाख रूपये..

नीलगंगा थाना इलाके में रहने वाले एक पुलिसकर्मी का नाबालिग बेटा दो साल पहले इलाके की एक दुकान पर सिगरेट पी रहा था। तभी इलाके में ही रहने वाले एक दूसरे नाबालिग ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया। दूसरे युवक ने इस बात का फायदा उठाया और पुलिसकर्मी के बेटे से कहा कि वो उसके घरवालों को सिगरेट पीने वाली बात बताएगा और अगर चाहता है कि वो सिगरेट पीने वाली बात किसी को न बताए तो उसे पैसे देने होंगे। पुलिसकर्मी का बेटा पैसे देने के लिए राजी हो गया लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ । बीते दो साल में ब्लैकमेल करने वाला युवक पुलिसकर्मी के बेटे से करीब दो लाख रूपये ले चुका है जो पुलिसकर्मी के बेटे ने घर से चुराकर उसे दिए।