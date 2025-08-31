Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

दो साल पहले पी एक सिगरेट की कीमत चुकानी पड़ी 2 लाख रूपये..

mp news: सिगरेट पी रहे युवक को इलाके में रहने वाले दूसरे युवक ने देख लिया और फिर घर में बताने की धमकी देकर दो साल तक रूपयों की वसूली करता रहा....।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Aug 31, 2025

ujjain
shocking policeman minor son paid 1 cigrate price 2 laks

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पुलिसकर्मी के बेटे को सिगरेट पीने की कीमत 2 लाख रूपये चुकानी पड़ी। दरअसल युवक सिगरेट पी रहा था तभी इलाके के एक दूसरे लड़के ने उसे देख लिया और फिर उसके घर पर सिगरेट पीने की बात बताने की धमकी देते हुए उससे रूपये वसूलने लगा। घरवालों के डर के कारण पुलिसकर्मी का बेटा घर में चोरी करने लगा और अभी तक ब्लैकमेल करने वाले युवक को करीब 2 लाख रूपये दे चुका है।

दो साल पहले पी सिगरेट, चुकाए दो लाख रूपये

नीलगंगा थाना इलाके में रहने वाले एक पुलिसकर्मी का नाबालिग बेटा दो साल पहले इलाके की एक दुकान पर सिगरेट पी रहा था। तभी इलाके में ही रहने वाले एक दूसरे नाबालिग ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया। दूसरे युवक ने इस बात का फायदा उठाया और पुलिसकर्मी के बेटे से कहा कि वो उसके घरवालों को सिगरेट पीने वाली बात बताएगा और अगर चाहता है कि वो सिगरेट पीने वाली बात किसी को न बताए तो उसे पैसे देने होंगे। पुलिसकर्मी का बेटा पैसे देने के लिए राजी हो गया लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ । बीते दो साल में ब्लैकमेल करने वाला युवक पुलिसकर्मी के बेटे से करीब दो लाख रूपये ले चुका है जो पुलिसकर्मी के बेटे ने घर से चुराकर उसे दिए।

सोने की झुमकी चोरी करते पकड़ाया तो खुला राज

इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ब्लैकमेलर युवक को पैसे देने के लिए पुलिसकर्मी का बेटा घर से सोने की झुमकी चुरा रहा था। सोने की झुमकी चुराते वक्त उसे घरवालों ने पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी बात परिजन को बताई। सच्चाई जानकर परिजन हैरान रह गए वो तुरंत उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

31 Aug 2025 10:15 pm

