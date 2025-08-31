दो साल पहले पी एक सिगरेट की कीमत चुकानी पड़ी 2 लाख रूपये..

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पुलिसकर्मी के बेटे को सिगरेट पीने की कीमत 2 लाख रूपये चुकानी पड़ी। दरअसल युवक सिगरेट पी रहा था तभी इलाके के एक दूसरे लड़के ने उसे देख लिया और फिर उसके घर पर सिगरेट पीने की बात बताने की धमकी देते हुए उससे रूपये वसूलने लगा। घरवालों के डर के कारण पुलिसकर्मी का बेटा घर में चोरी करने लगा और अभी तक ब्लैकमेल करने वाले युवक को करीब 2 लाख रूपये दे चुका है।
नीलगंगा थाना इलाके में रहने वाले एक पुलिसकर्मी का नाबालिग बेटा दो साल पहले इलाके की एक दुकान पर सिगरेट पी रहा था। तभी इलाके में ही रहने वाले एक दूसरे नाबालिग ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया। दूसरे युवक ने इस बात का फायदा उठाया और पुलिसकर्मी के बेटे से कहा कि वो उसके घरवालों को सिगरेट पीने वाली बात बताएगा और अगर चाहता है कि वो सिगरेट पीने वाली बात किसी को न बताए तो उसे पैसे देने होंगे। पुलिसकर्मी का बेटा पैसे देने के लिए राजी हो गया लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ । बीते दो साल में ब्लैकमेल करने वाला युवक पुलिसकर्मी के बेटे से करीब दो लाख रूपये ले चुका है जो पुलिसकर्मी के बेटे ने घर से चुराकर उसे दिए।
इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ब्लैकमेलर युवक को पैसे देने के लिए पुलिसकर्मी का बेटा घर से सोने की झुमकी चुरा रहा था। सोने की झुमकी चुराते वक्त उसे घरवालों ने पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी बात परिजन को बताई। सच्चाई जानकर परिजन हैरान रह गए वो तुरंत उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।