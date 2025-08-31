मुंबई की युवती के साथ होटल में पकड़ाए दो युवक…

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक होटल से मुंबई की रहने वाली एक युवती के साथ दो युवकों को पकड़ा गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले किया है। युवक खरगोन के रहने वाले हैं। होटल में युवकों ने अलग-अलग नाम से कमरा ले रखा था जिनमें ये तीनों रूके हुए थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़कर कोतवाली पुलिस बुलाकर तीनों को उनके हवाले किया है।
शनिवार रात करीब 8 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सिनेमा चौक स्थित होटल पहुंचे। यहां मुंबई निवासी एक युवती और खरगोन के रहने वाले दो युवक ठहरे हुए थे। होटल में दो कमरे ले रखे थे। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने बताया कि युवती हिंदू समाज की है और उसे मिलने बुलवाने वाले दो युवक मुस्लिम समाज के है। इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर दोनों युवकों ने उसे खंडवा बुला लिया था। दोनों युवक युवती के साथ अनहोनी कर सकते थे। इसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी। इस मामले में होटल संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की मांग की है।
युवकों के साथ युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पुलिस थाने भी पहुंचे और युवकों पर कार्रवाई की मांग की। विहिप के अनिमेश जोशी ने बताया कि युवती को बरगलाकर बुलवाने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए हैं। मामले को लेकर एसआइ मनोज दवे का कहना है कि युवती तलाकशुदा है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।