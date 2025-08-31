मुंबई की युवती के साथ होटल में पकड़ाए दो युवक…

शनिवार रात करीब 8 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सिनेमा चौक स्थित होटल पहुंचे। यहां मुंबई निवासी एक युवती और खरगोन के रहने वाले दो युवक ठहरे हुए थे। होटल में दो कमरे ले रखे थे। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने बताया कि युवती हिंदू समाज की है और उसे मिलने बुलवाने वाले दो युवक मुस्लिम समाज के है। इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर दोनों युवकों ने उसे खंडवा बुला लिया था। दोनों युवक युवती के साथ अनहोनी कर सकते थे। इसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी। इस मामले में होटल संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की मांग की है।