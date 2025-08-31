Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

मुंबई की युवती के साथ होटल में पकड़ाए दो युवक…

mp news: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर मुंबई की युवती को मिलने बुलाया, होटल में युवती के साथ पकड़ाए दोनों युवक...।

खंडवा

Shailendra Sharma

Aug 31, 2025

khandwa
Mumbai girl and Two young men caught in a hotel (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में एक होटल से मुंबई की रहने वाली एक युवती के साथ दो युवकों को पकड़ा गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले किया है। युवक खरगोन के रहने वाले हैं। होटल में युवकों ने अलग-अलग नाम से कमरा ले रखा था जिनमें ये तीनों रूके हुए थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़कर कोतवाली पुलिस बुलाकर तीनों को उनके हवाले किया है।

मुंबई की युवती के साथ होटल में पकड़ाए युवक

शनिवार रात करीब 8 बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सिनेमा चौक स्थित होटल पहुंचे। यहां मुंबई निवासी एक युवती और खरगोन के रहने वाले दो युवक ठहरे हुए थे। होटल में दो कमरे ले रखे थे। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने बताया कि युवती हिंदू समाज की है और उसे मिलने बुलवाने वाले दो युवक मुस्लिम समाज के है। इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर दोनों युवकों ने उसे खंडवा बुला लिया था। दोनों युवक युवती के साथ अनहोनी कर सकते थे। इसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी। इस मामले में होटल संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

अगले 14 घंटों में ‘बिगड़ेगा मौसम’: IMD ने 27 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी
भोपाल
mp weather

युवकों पर कार्रवाई की मांग

युवकों के साथ युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पुलिस थाने भी पहुंचे और युवकों पर कार्रवाई की मांग की। विहिप के अनिमेश जोशी ने बताया कि युवती को बरगलाकर बुलवाने वाले युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए हैं। मामले को लेकर एसआइ मनोज दवे का कहना है कि युवती तलाकशुदा है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

शादी नहीं कर पाया तो घर में घुसकर कर दी लड़की की जिंदगी बर्बाद…
मुरैना
morena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मुंबई की युवती के साथ होटल में पकड़ाए दो युवक…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.