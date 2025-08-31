Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

शादी नहीं कर पाया तो घर में घुसकर कर दी लड़की की जिंदगी बर्बाद…

mp news: सिरफिरे ने युवती की कहीं और शादी तय होने की बात पता चलते ही घर में घुसकर किया रेप...।

मुरैना

Shailendra Sharma

Aug 31, 2025

morena
boy loved girl one sidedly entered house and raped her (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेशके मुरैना में एक युवती के साथ घर में घुसकर रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवती का पड़ोसी ही है जो युवती को कई दिनों से परेशान कर रहा था और उससे एक तरफा प्यार करता था। घटना के वक्त युवती घर पर अकेली थी और जब परिजन घर लौटे तो उसने परिजन को पूरी घटना बताई जिसके बाद परिजन पुलिस थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी तय हुई तो बर्बाद की जिंदगी

आरोपी युवक का नाम अतुल कुशवाह है जो पड़ोस में ही रहने वाली युवती से एकतरफा प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही युवती के परिजन ने उसकी सगाई पास के ही गांव के रहने वाले युवक के साथ तय की थी। जब इस बात का पता अतुल को चला तो वो मौके की तलाश में था। 27 अगस्त को युवती के परिजन किसी काम से घर से बाहर गए थे तभी युवती को घर में अकेला पाकर अतुल घर में घुसा और युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला।

Published on:

31 Aug 2025 05:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / शादी नहीं कर पाया तो घर में घुसकर कर दी लड़की की जिंदगी बर्बाद…

