शादी नहीं कर पाया तो घर में घुसकर कर दी लड़की की जिंदगी बर्बाद…

mp news: मध्यप्रदेशके मुरैना में एक युवती के साथ घर में घुसकर रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवती का पड़ोसी ही है जो युवती को कई दिनों से परेशान कर रहा था और उससे एक तरफा प्यार करता था। घटना के वक्त युवती घर पर अकेली थी और जब परिजन घर लौटे तो उसने परिजन को पूरी घटना बताई जिसके बाद परिजन पुलिस थाने लेकर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी युवक का नाम अतुल कुशवाह है जो पड़ोस में ही रहने वाली युवती से एकतरफा प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही युवती के परिजन ने उसकी सगाई पास के ही गांव के रहने वाले युवक के साथ तय की थी। जब इस बात का पता अतुल को चला तो वो मौके की तलाश में था। 27 अगस्त को युवती के परिजन किसी काम से घर से बाहर गए थे तभी युवती को घर में अकेला पाकर अतुल घर में घुसा और युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला।
परिजन जब घर वापस लौटे तो युवती ने उन्हें पूरी घटना बताई। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस ने आरोपी अतुल कुशवाह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। परिजन के मुताबिक आरोपी अतुल लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। उन्होंने अतुल के परिजन से भी इस बात की शिकायत की थी।