शादी नहीं कर पाया तो घर में घुसकर कर दी लड़की की जिंदगी बर्बाद…

आरोपी युवक का नाम अतुल कुशवाह है जो पड़ोस में ही रहने वाली युवती से एकतरफा प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही युवती के परिजन ने उसकी सगाई पास के ही गांव के रहने वाले युवक के साथ तय की थी। जब इस बात का पता अतुल को चला तो वो मौके की तलाश में था। 27 अगस्त को युवती के परिजन किसी काम से घर से बाहर गए थे तभी युवती को घर में अकेला पाकर अतुल घर में घुसा और युवती को अपनी हवस का शिकार बना डाला।