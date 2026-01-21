लिफ्ट देने के बहाने बनाया हवस का शिकार, लोग पहुंचे तो महिला ने आरोपी को जमकर पीटा

woman assaulted on pretext of lift accused caught
mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता महिला ने शोर मचाया तो कुछ लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। लोगों की मौजूदगी ने पीड़िता महिला की हिम्मत बढ़ा दी और महिला ने चप्पल से आरोपी की मौके पर ही पिटाई कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़िता अपनी नातिन से मिलने के लिए उसके हॉस्टल जा रही थी इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की।
उज्जैन जिले के एक गांव की रहने वाली महिला उज्जैन-आगर रोड पर स्थित हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही अपनी नातिन से मिलने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसे घट्टिया निवासी आरोपी मोहम्मद शफी उर्फ शेफू मंसूरी मिला। जिसने महिला से घट्टिया जाने का रास्ता पूछा और फिर अपनी बातों में फंसाकर लिफ्ट देकर हॉस्टल तक छोड़ने की बात कही। महिला आरोपी की बातों में आ गई और बाइक पर बैठ गई। आरोपी शेफू मंसूरी महिला को ग्राम ढाबला रेहवारी के पास साहेबखेड़ी तालाब किनारे ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए महिला ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद ग्रामीण शोर सुनकर तालाब के पास पहुंचे। लोगों ने आरोपी शेफू मंसूरी के चंगुल से महिला को छुड़ाया, लोगों की मौजूदगी में महिला की हिम्मत बढ़ी और उसने चप्पल से मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। पूरा मामला पता चलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई। इधर इस घटना का पता चलते ही थाने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
