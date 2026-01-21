21 जनवरी 2026,

उज्जैन

लिफ्ट देने के बहाने बनाया हवस का शिकार, लोग पहुंचे तो महिला ने आरोपी को जमकर पीटा

mp news: पीड़िता ने शोर मचाया तो लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ा, लोगों के पहुंचते ही महिला की हिम्मत बढ़ी तो आरोपी को चप्पल से पीटा।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Shailendra Sharma

Jan 21, 2026

ujjain

woman assaulted on pretext of lift accused caught

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता महिला ने शोर मचाया तो कुछ लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। लोगों की मौजूदगी ने पीड़िता महिला की हिम्मत बढ़ा दी और महिला ने चप्पल से आरोपी की मौके पर ही पिटाई कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़िता अपनी नातिन से मिलने के लिए उसके हॉस्टल जा रही थी इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की।

लिफ्ट के बहाने लूटी आबरू

उज्जैन जिले के एक गांव की रहने वाली महिला उज्जैन-आगर रोड पर स्थित हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही अपनी नातिन से मिलने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसे घट्टिया निवासी आरोपी मोहम्मद शफी उर्फ शेफू मंसूरी मिला। जिसने महिला से घट्टिया जाने का रास्ता पूछा और फिर अपनी बातों में फंसाकर लिफ्ट देकर हॉस्टल तक छोड़ने की बात कही। महिला आरोपी की बातों में आ गई और बाइक पर बैठ गई। आरोपी शेफू मंसूरी महिला को ग्राम ढाबला रेहवारी के पास साहेबखेड़ी तालाब किनारे ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण

आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए महिला ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद ग्रामीण शोर सुनकर तालाब के पास पहुंचे। लोगों ने आरोपी शेफू मंसूरी के चंगुल से महिला को छुड़ाया, लोगों की मौजूदगी में महिला की हिम्मत बढ़ी और उसने चप्पल से मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। पूरा मामला पता चलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई। इधर इस घटना का पता चलते ही थाने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

21 Jan 2026 06:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / लिफ्ट देने के बहाने बनाया हवस का शिकार, लोग पहुंचे तो महिला ने आरोपी को जमकर पीटा

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

