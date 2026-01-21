लिफ्ट देने के बहाने बनाया हवस का शिकार, लोग पहुंचे तो महिला ने आरोपी को जमकर पीटा

आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए महिला ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद ग्रामीण शोर सुनकर तालाब के पास पहुंचे। लोगों ने आरोपी शेफू मंसूरी के चंगुल से महिला को छुड़ाया, लोगों की मौजूदगी में महिला की हिम्मत बढ़ी और उसने चप्पल से मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। पूरा मामला पता चलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई। इधर इस घटना का पता चलते ही थाने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।