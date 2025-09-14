Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

दशहरे में ‘एके-47’ थामेगा रावण, आतंक पर पाई जाएगी विजय

MP News: 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन कर आतंक पर विजयी का संदेश दिया जाएगा।

उज्जैन

Astha Awasthi

Sep 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: विजयादशमी का त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयी के पर्व पर पहलगाम आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर रूपी विजयी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। रावण के पुतले को आतंकी के रूप में दिखाकर उसके हाथ में हथियार के रूप में एके 47 की आकृति रहेगी। 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन कर आतंक पर विजयी का संदेश दिया जाएगा।

शहर में तीन दशहरे के साथ दो से तीन दिन तक रावण के पुतले दहन की परंपरा है। मुख्य आयोजन दशहरा मैदान में होता है। यहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के प्रति जनता में आक्रोश को देखते हुए इस बार समिति ने आतंक के पुतले के दहन का निर्णय लिया है। आयोजन स्व. लाला अमरनाथ स्मृति में हर वर्ष किया जाता है।

ये भी पढ़ें

फ्री में मत मांगना ‘हरा धनिया…’ सेब के भाव चल रहा रेट @200 रु. किलो
ग्वालियर
(सोर्स: सोशल मीडिया)

60 किग्रा लट्ठे के कपड़े से बनेगा रावण

पुतले का निर्माण कर रहे रामलखन कहार ने बताया कि 101 फीट ऊंचे पुतले का निर्माण करने में 1 माह लगता है। निर्माण में करीब 400 बांस, 60 किग्रा लट्ठे का कपड़ा, 45 किग्रा सेंटिंग वायर सहित वाटरप्रूफ कलर का उपयोग किया जाता है। टीम में जितेंद्र कहार, किशोर माली, बंटी गायन, संतोष कहार, गोलू प्रजापत शामिल हैं। कहार ने बताया कि वे 2015 से पुतले का निर्माण कर रहे हैं। उनके टीम के सभी सदस्य उज्जैन के रहने वाले हैं। वे दिनभर में आठ घंटे कार्य कर इस पुतले का निर्माण करते हैं।

आतंक पर प्रहार रहेगी थीम

शिवा खत्री ने बताया कि रावण दहन के आयोजन का 62वां वर्ष है। इस बार की थीम आतंकवाद पर प्रहार रहेगी। 15 दिनों से रावण के पुतले का निर्माण जारी है।

दशहरा मैदान में भव्य आयोजन के बीच 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। पुतला दहन से पहले ग्वालियर, इंदौर, देवास के कलाकार दर्शकों के मनोरंजन के लिए 45 मिनट तक आकर्षक आतिशबाजी करेंगे। चकरी, अनार सहित अन्य आतिशबाजी शामिल रहेगी।

ये भी पढ़ें

14 गांवों को देनी होगी जमीन, 2-लेन से 4-लेन होगा ‘सतना-चित्रकूट रोड’
सतना
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 02:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / दशहरे में ‘एके-47’ थामेगा रावण, आतंक पर पाई जाएगी विजय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.