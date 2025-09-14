दशहरे में ‘एके-47’ थामेगा रावण, आतंक पर पाई जाएगी विजय

MP News: विजयादशमी का त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयी के पर्व पर पहलगाम आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर रूपी विजयी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। रावण के पुतले को आतंकी के रूप में दिखाकर उसके हाथ में हथियार के रूप में एके 47 की आकृति रहेगी। 101 फीट ऊंचे पुतले का दहन कर आतंक पर विजयी का संदेश दिया जाएगा।
शहर में तीन दशहरे के साथ दो से तीन दिन तक रावण के पुतले दहन की परंपरा है। मुख्य आयोजन दशहरा मैदान में होता है। यहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के प्रति जनता में आक्रोश को देखते हुए इस बार समिति ने आतंक के पुतले के दहन का निर्णय लिया है। आयोजन स्व. लाला अमरनाथ स्मृति में हर वर्ष किया जाता है।
पुतले का निर्माण कर रहे रामलखन कहार ने बताया कि 101 फीट ऊंचे पुतले का निर्माण करने में 1 माह लगता है। निर्माण में करीब 400 बांस, 60 किग्रा लट्ठे का कपड़ा, 45 किग्रा सेंटिंग वायर सहित वाटरप्रूफ कलर का उपयोग किया जाता है। टीम में जितेंद्र कहार, किशोर माली, बंटी गायन, संतोष कहार, गोलू प्रजापत शामिल हैं। कहार ने बताया कि वे 2015 से पुतले का निर्माण कर रहे हैं। उनके टीम के सभी सदस्य उज्जैन के रहने वाले हैं। वे दिनभर में आठ घंटे कार्य कर इस पुतले का निर्माण करते हैं।
शिवा खत्री ने बताया कि रावण दहन के आयोजन का 62वां वर्ष है। इस बार की थीम आतंकवाद पर प्रहार रहेगी। 15 दिनों से रावण के पुतले का निर्माण जारी है।
दशहरा मैदान में भव्य आयोजन के बीच 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। पुतला दहन से पहले ग्वालियर, इंदौर, देवास के कलाकार दर्शकों के मनोरंजन के लिए 45 मिनट तक आकर्षक आतिशबाजी करेंगे। चकरी, अनार सहित अन्य आतिशबाजी शामिल रहेगी।