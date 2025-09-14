दशहरे में ‘एके-47’ थामेगा रावण, आतंक पर पाई जाएगी विजय

पुतले का निर्माण कर रहे रामलखन कहार ने बताया कि 101 फीट ऊंचे पुतले का निर्माण करने में 1 माह लगता है। निर्माण में करीब 400 बांस, 60 किग्रा लट्ठे का कपड़ा, 45 किग्रा सेंटिंग वायर सहित वाटरप्रूफ कलर का उपयोग किया जाता है। टीम में जितेंद्र कहार, किशोर माली, बंटी गायन, संतोष कहार, गोलू प्रजापत शामिल हैं। कहार ने बताया कि वे 2015 से पुतले का निर्माण कर रहे हैं। उनके टीम के सभी सदस्य उज्जैन के रहने वाले हैं। वे दिनभर में आठ घंटे कार्य कर इस पुतले का निर्माण करते हैं।