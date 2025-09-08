5 हजार से ज्यादा लोगों के रद्द होंगे राशन कार्ड ! नोटिस जारी

दरअसल, आय विभाग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को उज्जैन जिले के 5600 हितग्राहियों की एक सूची सौंपी हैं। यह वे लोग है जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक है और यह लोग बीपीएल कार्ड की पात्रता रखते हुए हर महीने खाद्यान्न ले रहे हैं। आयकर विभाग से मिली इस सूची के आधार पर खाद्य विभाग ने इन 5600 हितग्राहियों को संदिग्ध मानकर नोटिस जारी किए हैं।