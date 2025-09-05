1700 से ज्यादा लोंगों के अटके ‘बंटवारा-नामांतरण’, काम बंद

MP News: पंजीयन के लिए संपदा 2.0 यानी वेब जीआइएस 2.0 पोर्टल पर ओटीपी न आने से जिले के पटवारियों ने काम बंद रखा है। कामबंदी के चौथे दिन तक करीब 1762 मामले लंबित हैं। नामांतरण, बंटान और बंटवारा जैसे काम न होने से लोग परेशान हैं। इस संबंध में भू-अभिलेख के अफसरों के साथ संभागायुक्त संजीव सिंह ने पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। लेकिन बात ओटीपी पर आकर अटक गई। इसलिए अब पुश नोटिफिकेशन, क्यूआर कोड को ओटीपी का विकल्प मानकर व्यवस्था बनाने के बारे में मंथन चल रहा है।