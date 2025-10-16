इन सड़कों का होगा चौड़ीकरण! अधिकारियों ने मार्ग का किया निरीक्षण

सिंहस्थ में जब अखाड़े अधिक्रत रूप से शहर आते हैं तो वे सबसे पहले पेशवाई निकालते हुए मेला क्षेत्र में अपने छावनी पर पहुंचते हैं। इसके बाद वहां ध्वजा की स्थापना होती है। सिंहस्थ में 13 अखाड़े परंपरागत रूप से पेशवाई निकालेंगे। इनमें 7 शेव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े शामिल हैं। पेशवाई अपने परंपरागत मार्ग होते हुए निकाली जाती है। अधिकांश अखाड़े, नीलगंगा व तीन बत्ती से टावर चौराहा होते हुए चामुंडा माता, देवास गेट, दौलतगंज, कंठाल चौराहा से तेलीवाड़ा, खाक चौक से रामघाट छोटी रपट होते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की छावनी मंगलनाथ क्षेत्र में होती है।