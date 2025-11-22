महाकाल लोक के बाद अवंतिका नगरी में बनेगा ‘शनि लोक’, 140 करोड़ मंजूर

Shani Lok : मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद यहां श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की संख्या में खासा बढ़ोतरी हुई, जो अब भी लगातार जारी है। इसी विकास यात्रा में अब उज्जैन एक और भव्य धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि, यहां महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक का भव्य निर्माण करने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 140 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं।