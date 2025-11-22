Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

महाकाल लोक के बाद अवंतिका नगरी में बनेगा ‘शनि लोक’, 140 करोड़ मंजूर

Shani Lok : 'महाकाल लोक' की तर्ज पर जल्द ही उज्जैन में 'शनि लोक' का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए सीएम मोहन यादव ने 140 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। सिंहस्थ 2028 से पहले बनकर तैयार होगा!

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 22, 2025

Shani Lok

उज्जैन में बनने जा रहा है 'शनि लोक' (Photo Source- Patrika)

Shani Lok : मध्य प्रदेश में स्थित बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद यहां श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों की संख्या में खासा बढ़ोतरी हुई, जो अब भी लगातार जारी है। इसी विकास यात्रा में अब उज्जैन एक और भव्य धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि, यहां महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक का भव्य निर्माण करने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 140 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं।

उज्जैन स्थित अति प्राचीन शनि मंदिर में शनि लोक का भव्य नजारा जल्द ही देखने को मिलेगा। ये वही स्थान है, जहां शनि महाराज शिवलिंग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने के साथ साथ उनके कष्ट हरते हैं। इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं और विशेषताएं प्रसिद्ध हैं।

शिव स्वरूप में विराजमान हैं शनिदेव

मंदिर के पुजारी राकेश बैरागी का कहना है कि, ये मंदिर करीब 2 हजार साल पुराना है। मान्यता है कि, जब राजा विक्रमादित्य की साढ़ेसाती समाप्त हुई, तब शनि महाराज प्रसन्न होकर यहां प्रकट हुए और सभी ग्रहों ने एक साथ उन्हें दर्शन दिए। इसे देश का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां शनिदेव शिवरूप में विराजमान हैं। यहां मुख्य शनिदेव की प्रतिमा के साथ ढैय्या शनि की प्रतिमा भी स्थापित हैं। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने और शांति के लिए शनिदेव पर तेल चढ़ाने आते हैं।

140 करोड़ में होगा भव्य निर्माण

सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कहा कि, प्रदेश सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। शनि लोक का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन दिनों में आते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु

गौरतलब है कि नवग्रह शनि मंदिर पर शनिवार व शनिश्चरी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां शनि लोक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

सिंहस्थ से पहले होगा निर्माण संपन्न

कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि सीएम के निर्देशानुसार विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सिंहस्थ 2028 के दौरान यहां भारी भीड़ आने की संभावना है। इसी कारण शनि लोक निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है और लक्ष्य है कि सिंहस्थ से पहले शनि लोक का निर्माण पूरा हो जाए।

Published on:

22 Nov 2025 10:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल लोक के बाद अवंतिका नगरी में बनेगा ‘शनि लोक’, 140 करोड़ मंजूर

