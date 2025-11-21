महाकाल के दरबार में सिंगर जुबिन नौटियाल, बोले- भस्म आरती में आलौकिक शक्ति महसूस हुई

Singer Jubin Nautiyal in Mahakal Temple : अपनी आवाज के दम पर लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले फेमल बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल शुक्रवार को भगवान महाकाल के दर्शन और भस्म आरती में शामिल होने मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन पहुंचे। जुबिन ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे शिव भक्ति में लीन नजर आए। बता दें कि, बीती रात वो मुंबई से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, यहां से सड़क मार्ग के जरिए उज्जैन पहुंचे हैं।