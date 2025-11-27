‘आपने 2003 के चुनाव में कहां वोट दिया था, लिंक में भर दें…!’ इन मैसेज से सावधान

एक्सपर्ट्स के अनुसार ठग अब एडवांस्ड टूल्स से ईसीआइ की सरकारी साइट जैसी हूबहू दिखने वाली क्लोन साइट्स तैयार कर रहे हैं। इन साइट्स पर दर्ज की जानकारी सीधे क्रिमिनल सर्वर पर चली जाती है, जिससे मतदाता का आधार, मोबाइल, बैंकिंग और सोशल प्रोफाइल तक खतरे में आ सकता है। कई मामलों में सॉटवेयर बॉट्स मतदाताओं को वोटर कार्ड निष्क्रिय होने वाला है। एसआइआर तुरंत अपडेट करें जैसे ऑटोमैटिक संदेश भेज सकते हैं। इस संदेश को पढ़ते ही लोग परेशान होकर लिंक ओपन कर सकते हैं या अपना डेटा फ्रॉड के हाथ में दे सकते हैं।