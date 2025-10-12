कांग्रेस कार्यकारिणी में इन्हें मिलेगी जगह, जातिगत समीकरणों पर भी फोकस

मुकेश भाटी के शहर कांग्रेस(MP Congress) अध्यक्ष और तराना विधायक महेश परमार के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पार्टी में एक धड़ा विरोध कर रहा है, वहीं इसके विपरीत अध्यक्षों की कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीसीसी ने हाल ही में कार्यकारिणी को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसमें शहर अंतर्गत दोनों विधानसभा में 50 से 60 लोगों की नियुक्ति करने का कहा है। इसी तरह जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की पांच विधानसभा व शहर के कुछ हिस्से को मिलाकर 120 से 150 नेताओं की नियुक्ति की जा सकेगी। पूर्व की तुलना में यह संया काफी कम है। इसके पीछे पार्टी का उद्देश्य पट्ठावाद की जगह कर्मठ नेता-कार्यकर्ताओं को ही प्रमुख जिमेदारी देना है।