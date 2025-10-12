Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

कांग्रेस कार्यकारिणी में इन्हें मिलेगी जगह, जातिगत समीकरणों पर भी फोकस

MP News: संगठन सृजन अंतर्गत शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब इनकी कार्यकारिणी गठित करने के लिए भी गाइड लाइन तय हो गई है।

less than 1 minute read

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Oct 12, 2025

Congress

MP congress executive (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: संगठन सृजन अंतर्गत शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब इनकी कार्यकारिणी गठित करने के लिए भी गाइड लाइन तय हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार शहर कांग्रेस में 50 वहीं जिला कांग्रेस में 120 से अधिक नेताओं को विभिन्न पदों पर मौका दिया जा सकता है। कार्यकारिणी गठन में जातिगत समीकरणों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने पर भी फोकस रहेगा।

कार्यकारिणी को लेकर गाइड लाइन जारी

मुकेश भाटी के शहर कांग्रेस(MP Congress) अध्यक्ष और तराना विधायक महेश परमार के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पार्टी में एक धड़ा विरोध कर रहा है, वहीं इसके विपरीत अध्यक्षों की कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीसीसी ने हाल ही में कार्यकारिणी को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसमें शहर अंतर्गत दोनों विधानसभा में 50 से 60 लोगों की नियुक्ति करने का कहा है। इसी तरह जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की पांच विधानसभा व शहर के कुछ हिस्से को मिलाकर 120 से 150 नेताओं की नियुक्ति की जा सकेगी। पूर्व की तुलना में यह संया काफी कम है। इसके पीछे पार्टी का उद्देश्य पट्ठावाद की जगह कर्मठ नेता-कार्यकर्ताओं को ही प्रमुख जिमेदारी देना है।

नामों को लेकर तैयारी तेज हुई

अध्यक्षों ने अपनी कार्यकारिणी बनाने के लिए नेताओं के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया, प्रस्तावित नामों की सूची लगभग तैयार है। इसमें कांग्रेस के जुझारू और जमीनी लोगों को शामिल किया है। एक सप्ताह में सूची पीसीसी को भेज दी जाएगी। जिलाध्यक्ष महेश परमार ने कहा, कार्यकारिणी में कांग्रेस के युवाओं को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। जल्द ही सूची तैयार कर ली जाएगी।

12 Oct 2025 01:59 pm

