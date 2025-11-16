Patrika LogoSwitch to English

आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव करेंगे 8000 करोड़ के मेगा सोलर प्लांट का भूमिपूजन

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को विश्वस्तरीय प्लांट का भूमिपूजन कर जिले व प्रदेश को नई सौगात देंगे।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Nov 16, 2025

cm mohan yadav

mega solar project worth Rs 8000 crore will be launched in ujjain CM Mohan Yadav (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: उज्जैन के मक्सी के नजदीक स्थित बरंडवा औद्योगिक क्षेत्र में जैक्सन ग्रुप 8 हजार करोड़ का निवेश कर विश्वस्तरीय मेला सोलर प्लांट स्थापित करेगा। यह निवेश दो चरण में होगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को विश्वस्तरीय प्लांट का भूमिपूजन कर जिले व प्रदेश को नई सौगात देंगे।

भूमिपूजन और लोकार्पण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री (CM Mohan Yadav)चार अन्य औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इन सभी परियोजनाओं से प्रदेश में 8,185 करोड़ का निवेश आएगा। 4,330 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से उज्जैन-मक्सी क्षेत्र सोलर उपकरण निर्माण का राष्ट्रीय हब बनेगा और मालवा अंचल की तस्वीर बदल जाएगी। 44 हैक्टेयर में बनने वाला यह सोलर मॉड्यूल और कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में लगेगा, जो बरंडवा (उज्जैन) में है। कंपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगॉट और वैफर बनाएगी। प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड की 3 गीगावॉट सोलर मॉड्यूल और 3 गीगावॉट सोलर सेल बनाने की यूनिट लगेगी, जिसमें करीब 1,047 करोड़ का निवेश कर मॉड्यूल बनाएगा।

दूसरे चरण में 7 हजार करोड़ से अधिक का निवेश

दूसरे चरण में जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड 7,105 करोड़ रुपए लगाकर इग्नोट, वैफर्स, सेल्स, मॉड्यूल बनाएगा। इन दोनों प्लांट से करीब 4100 से अधिक लोगों को सीधी नौकरी और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव के मुख्यातिथ्य में आज शाजापुर में 40 करोड रुपए से अधिक के मार्गों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन होगा।

सड़क सौगात मिलेगी

मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में रविवार को शाजापुर में 1.66 करोड़ रुपए की लागत से अभयपुर से कुकड़ी मार्ग का निर्माण कार्य और 40.23 करोड़ की लागत से पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 एबी रोड मक्सी शहरी क्षेत्र मार्ग फोरलेन निर्माण का भूमिपूजन होगा।

यह रहेगा सीएम का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री 16 नवंबर को दोपहर 1.35 बजे भोपाल से हेलिकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 2.10 बजे शाजापुर जिले के मक्सी हेलीपेड पर पहुंचेंगे। इसके उपरांत वे हेलीपेड से दोपहर 2.15 बजे प्रस्थान कर दोपहर 2.25 बजे उज्जैन जिले की तराना तहसील के बरंडवा में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके उपरांत वे 2.50 बजे मक्सी पहुंचेंगे। इसके बाद वे मक्सी में रोड शो करेंगे। इसके उपरांत वे दोपहर 3.10 बजे मक्सी के दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 4 बजे मक्सी हेलीपेड से प्रस्थान कर शाम करीब 4.45 बजे भोपाल पहुंचेंगे।

Published on:

16 Nov 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव करेंगे 8000 करोड़ के मेगा सोलर प्लांट का भूमिपूजन

