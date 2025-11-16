आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव करेंगे 8000 करोड़ के मेगा सोलर प्लांट का भूमिपूजन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री (CM Mohan Yadav)चार अन्य औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इन सभी परियोजनाओं से प्रदेश में 8,185 करोड़ का निवेश आएगा। 4,330 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से उज्जैन-मक्सी क्षेत्र सोलर उपकरण निर्माण का राष्ट्रीय हब बनेगा और मालवा अंचल की तस्वीर बदल जाएगी। 44 हैक्टेयर में बनने वाला यह सोलर मॉड्यूल और कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मक्सी औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 में लगेगा, जो बरंडवा (उज्जैन) में है। कंपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल, इंगॉट और वैफर बनाएगी। प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड की 3 गीगावॉट सोलर मॉड्यूल और 3 गीगावॉट सोलर सेल बनाने की यूनिट लगेगी, जिसमें करीब 1,047 करोड़ का निवेश कर मॉड्यूल बनाएगा।