लाड़ली बहनों के बढ़े 250 रुपए, विधायकों के 60 हजार बढ़ाने की तैयारी… लेकिन इनका क्या?

मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि 496 करोड़ बचाने के लिए बुजुर्गों, कमजोरों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। सरकार इनके हितों के खिलाफ काम कर रही है। कमलनाथ सरकार में पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की गई थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाने के बजाय इसके भुगतान को ही महीनों से रोक दिया। पटवारी ने कहा कि बुजुर्गों का पैसा सरकार की कृपा नहीं, बल्कि यह उनका अधिकार है। भाजपा सरकार हर साल हजारों करोड़ का कर्ज ले रही है। वह पैसा कल्याणकारी योजनाओं में न जाकर महंगी गाड़ियों, मंत्री के आवासों के रेनोवेशन, वीआइपी सुविधाओं और महंगे इवेंट में खर्च किया जा रहा है।