210 मेगावाट की यूनिट बंद, वॉयलर ट्यूब में हुआ लीकेज

बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर उत्पादन प्रभावित हुआ, लगातार आ रही तकनीकी खराबी
बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर उत्पादन प्रभावित हुआ है। केंद्र की 210 मेगावाट क्षमता वाली तीसरी यूनिट को वॉयलर ट्यूब लीकेज होने के कारण बंद करना पड़ा। लगातार तकनीकी खराबियों के चलते यह संयंत्र एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यहां यूनिट बंद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र साहू ने बताया कि बॉयलर ट्यूब लीकेज हो जाने के कारण यूनिट को बंद करना पड़ा है। मरम्मत कार्य जारी है और लगभग 2 से 3 दिनों के भीतर यूनिट को पुन: चालू कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी यूनिटें सामान्य रूप से उत्पादन कर रही हैं और बिजली आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का एक प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो प्रदेश की बिजली आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है। इस केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 1340 मेगावाट है, जिसमें 210 मेगावाट की तीन और 500 मेगावाट की एक यूनिट शामिल है। लेकिन पिछले एक वर्ष में यहां कई बार तकनीकी खराबियों के कारण यूनिटें बंद करनी पड़ी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि संयंत्र के पुराने हो चुके उपकरणों और समय पर रखरखाव की कमी के कारण बार-बार तकनीकी खराबियां सामने आती हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक, नियमित निरीक्षण और मेंटेनेंस की प्रक्रिया को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है, ताकि उत्पादन पर असर न पड़े।
