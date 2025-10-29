210 मेगावाट की यूनिट बंद, वॉयलर ट्यूब में हुआ लीकेज

बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में एक बार फिर उत्पादन प्रभावित हुआ है। केंद्र की 210 मेगावाट क्षमता वाली तीसरी यूनिट को वॉयलर ट्यूब लीकेज होने के कारण बंद करना पड़ा। लगातार तकनीकी खराबियों के चलते यह संयंत्र एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यहां यूनिट बंद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र साहू ने बताया कि बॉयलर ट्यूब लीकेज हो जाने के कारण यूनिट को बंद करना पड़ा है। मरम्मत कार्य जारी है और लगभग 2 से 3 दिनों के भीतर यूनिट को पुन: चालू कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी यूनिटें सामान्य रूप से उत्पादन कर रही हैं और बिजली आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।