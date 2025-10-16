पाली वनमंडल के जमुहाई बेली के जंगल में विचरण कर रहा 25 जंगली हाथियों का झुंड



एसडीओ पाली मृगेंद्र सिंह पटेल, पाली रेंजर सचिन कांत और घुनघुटी रेंजर अर्जुन सिंह बाजवा के नेतृत्व में दोनों रेंज की संयुक्त टीम क्षेत्र में दिन-रात निगरानी कर रही है, विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि वे जंगलों में अकेले न जाएं और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि झुंड में करीब 25 हाथी शामिल हैं, जो कभी भी गांव की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में विभाग अलर्ट मोड पर है।