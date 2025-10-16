पाली वनमंडल के जमुहाई बेली के जंगल में विचरण कर रहा 25 जंगली हाथियों का झुंड

वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर, ग्रामीणों से जंगलों से दूरी बनाए रखने की अपील, दहशत मेें हैं ग्रामीण
पाली वनमंडल के जमुहाई बेली क्षेत्र में इन दिनों हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, बताया जा रहा है कि लगभग 25 हाथियों का झुंड जंगल के आसपास विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार मॉनिटरिंग में जुटी हुई हैं।
एसडीओ पाली मृगेंद्र सिंह पटेल, पाली रेंजर सचिन कांत और घुनघुटी रेंजर अर्जुन सिंह बाजवा के नेतृत्व में दोनों रेंज की संयुक्त टीम क्षेत्र में दिन-रात निगरानी कर रही है, विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि वे जंगलों में अकेले न जाएं और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि झुंड में करीब 25 हाथी शामिल हैं, जो कभी भी गांव की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में विभाग अलर्ट मोड पर है।
हाथियों के विचरण से क्षेत्र के किसान चिंतित हैं, क्योंकि फसल पकने का समय है और हाथियों के झुंड से फसल चौपट होने का डर सता रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी घुनघुटी रेंज के मालाचुआ, शाहपुर, ओदरी, ममान सहित अन्य गांवों में हाथियों के उत्पात से किसानों की फसलों और घरों को भारी नुकसान हो चुका है।
